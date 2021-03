Jeep a dévoilé aujourd’hui des modèles aux noms mythiques, remis au goût du jour pour aider la marque à s’attaquer aux gammes supérieures des segments de gros VUS destinés aux familles. Voici d’abord le Jeep Wagoneer 2022, le petit frère du Grand Wagoneer, également dévoilé officiellement aujourd’hui.

C’est donc une expérience plus haut de gamme que celle à laquelle les propriétaires de Jeep sont habitués, à laquelle on aura droit.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Jeep Jeep Wagoneer 2022, avant

À l’extérieur

Le Wagoneer à moteur V8 compte trois rangées de sièges, comme le Grand Wagoneer. En fait, les deux sont identiques en matière d’empattement et de longueur (123 et 214,7 pouces, respectivement). Fidèle à son héritage — du moins, celui de son nom — le nouveau Wagoneer n’a rien d’un VUS au style coupé et se dresse haut et imposant sur la route. L’espace intérieur a été prioritaire par rapport aux préoccupations aérodynamiques. À cette fin, les fenêtres en forme de U tout autour devraient offrir aux occupants une grande visibilité.

De manière subtile, le style du Wagoneer se distingue de celui du Grand Wagoneer. Par souci de clarté, son nom est affiché sur le bord avant du capot, au lieu d’être intégré à la calandre comme avec le grand frère. Quelques éléments extérieurs sont différents et vous ne trouverez pas de vitres teintées, contrairement au Grand Wagoneer. Le volant à deux branches d’inspiration rétro porte le nom de Wagoneer (et non de Jeep). La raison fournie par Jeep est que le nom Wagoneer est considéré comme une sous-marque haut de gamme de la marque.

Photo : Jeep Jeep Wagoneer 2022, intérieur

Intérieur

L’intérieur du VUS, qui peut accueillir jusqu’à huit personnes, est explicitement haut de gamme, avec des matériaux de première qualité, des accents attrayants et, comme nous l’avons mentionné, une abondance d’espace pour le confort des occupants (Jeep annonce le meilleur espace pour la tête et les jambes de la catégorie aux deuxième et troisième rangées). La sellerie de série est signée Nappa.

Alors que dans le Grand Wagoneer les sièges de la rangée avant sont réglables électriquement en 24 directions, ici, il est possible de les ajuster de 12 façons. Au lieu d’une climatisation à 4 zones, c’est une approche à 3 zones. On pourra se faire une bien meilleure idée de l’intérieur du VUS lors d’une première conduite, mais il est évident que le Grand Wagoneer est nettement plus haut de gamme en ce qui concerne l’habitacle.

Jeep promet également le meilleur espace de chargement du segment derrière la dernière rangée de sièges, ainsi que la hauteur de chargement la plus basse pour faciliter le dépôt des bagages, etc. Les longs voyages devraient se faire sans effort avec le Wagoneer.

Photo : Jeep Jeep Wagoneer 2022, écran conducteur

Le Wagoneer 2022 est équipé de série d’un écran numérique de 10,3 pouces pour le conducteur, ainsi que d’un écran multimédia de 10,1 pouces à la console centrale. Ce dernier permet d’accéder au système d’infodivertissement Uconnect 5, inclus de série et offrant un support sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto, et capable de mises à jour logicielles en ligne. En option, un système audio McIntosh haut de gamme avec 19 haut-parleurs (sur les modèles Wagoneer Series III ; nous reviendrons sur les versions dans un instant) est possible.

Comme prévu, il y a une tonne de technologies de sécurité et d’assistances à la conduite, notamment le stationnement automatique, la surveillance des angles morts et l’alerte de circulation transversale arrière, ainsi que l’Active Driving Assist, essentiellement un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction départ/arrêt et centrage à l’intérieur de la voie. Un système de caméra à 360 degrés est offert.

Plus tard, le modèle sera également proposé avec le système Hands-Free Active Driving Assist, la réplique de Stellantis au système Super Cruise de General Motors (GM).

Photo : Jeep Jeep Wagoneer 2022, trois quarts arrière

Le Wagoneer est construit sur un châssis entièrement à caissons, et les ingénieurs de Jeep ont incorporé des aciers de différents types pour une plus grande résistance. Le Wagoneer possède une suspension arrière indépendante au lieu d’un essieu direct, différents points durs à l’avant et même une section basse et plate à l’arrière, ce qui permet de maximiser l’espace intérieur. Un attelage de classe 4 est inclus, intégré dans la section arrière du châssis. Il permet de tracter jusqu’à 10 000 livres, ou 4536 kg.

Notez que Jeep a l’intention de produire une version allongée du Wagoneer un peu plus tard.

Le groupe motopropulseur

Le Wagoneer 2022 est équipé d’un moteur V8 Hemi de 5,7 litres assisté du système hybride léger eTorque ; ensemble, ils génèrent 392 chevaux et 404 livres-pieds de couple, le tout associé à une transmission automatique à 8 rapports. Selon Jeep, le système eTorque assure des arrêts de moteur plus doux, une coupure de carburant plus longue, une meilleure qualité de passage des vitesses et des performances accrues. Encore une fois, nous en saurons plus lorsque nous conduirons le véhicule.

Photo : Jeep Jeep Wagoneer 2022, de haut

Pour le marché canadien, le Wagoneer est proposé en configurations de traction intégrale Quadra-Trac I, Quadra-Trac II ou Quadra-Drive II. La première est entièrement automatique, tandis que la seconde dispose d’une boîte de transfert à deux vitesses et d’une gamme basse. Il existe également un dispositif appelé Selec-Terrain, inclus de série dans les configurations Quadra-Trac II et Quadra-Drive II. Ce dernier offre cinq modes de conduite : Auto, Sport, Roche, Neige et Sable/boue. Pour l’instant, cependant, ni le Wagoneer ni le Grand Wagoneer ne sont homologués pour les sentiers (Trail Rated). Le plus petit VUS offre tout de même jusqu’à 10 pouces de garde au sol et peut s’aventurer dans 24 pouces d’eau.

À propos des versions, il y en a trois en tout, appelées Series I, Series II et Series III. La première ne sera pas offerte au départ. Le prix d’accès commence à 69 995 $ et la note va jusqu’à 85 995 $. Il est clair qu’il s’agit d’un véhicule destiné aux consommateurs ayant des moyens, ce qui s’inscrit dans le plan de Jeep visant à monter en grade.

Jeep prévoit commencer les livraisons du nouveau Wagoneer 2022 lors de la deuxième moitié de 2021. On en saura plus dans les semaines ou les mois à venir.