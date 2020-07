Jeep Wrangler à moteur V8 : on s’active en coulisse

Le jour où Ford a dévoilé son nouveau Bronco, Jeep a montré un Wrangler « concept » avec un écusson 392, ce dernier indiquant la présence d’un tonitruant moteur V8 sous le capot. Cette semaine, un modèle a été vu à l’essai en Floride. Il est clair qu’on s’active à la vitesse grand V en coulisse.

Comme avec le concept Rubicon 392, le modèle qui a été aperçu porte un capot avec une prise d’air pour refroidir le compartiment moteur.

Si le groupe motopropulseur est le même que celui du concept, alors c’est un V8 de 6,4 litres qui à l’action entre les roues avant. Ce dernier proposerait 450 chevaux et 450 livres-pieds de couple. Il serait en principe jumelé à une boîte automatique à huit rapports et la boîte de transfert Selec-Track à deux vitesses à plein temps. Le sprint jusqu’à 96 km/h se ferait en moins de 5 secondes.

La disposition de l’échappement serait double, contrairement aux autres variantes actuelles du Wrangler. Le modèle aperçu n’arborait cependant pas l’écusson 392, mais ça ne veut peut-être rien dire. Au lieu des pneus Falken Wildpeak de 37 pouces, celui-ci porte du caoutchouc BF Goodrich All-Terrain T/A KO2. La taille des pneus sur lequel reposait le modèle à l’essai n’a pu être établie. Le concept portait aussi une suspension surélevée de deux pouces et des amortisseurs Fox monotubes.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Selon dame rumeur, l’usine Jeep de Toledo, dans l’Ohio, a construit une trentaine de prototypes du Rubicon 392. La date de lancement officiel de cette version demeure un mystère. Parions qu’on souhaite la présenter plus tôt que tard, question d’offrir une riposte solide au Bronco.

« Je répondrai par la bouche de mes canons », avait essentiellement répondu Frontenac, le gouverneur de la Nouvelle-France, à un émissaire venu demander la réédition de Québec aux forces anglaises en 1690.

Exactement 330 ans plus tard, on imagine Jeep répondre la même chose à Ford. La marque la plus rentable du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) ne restera certainement pas immobile devant l’offensive de Ford.

Le retour du Bronco va faire boucher les choses dans ce segment de niche, ce qui représente une excellente chose pour les amateurs.