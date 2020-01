Si le Salon de Détroit ne se tient plus au mois de janvier, les amateurs d’automobiles ne perdent rien pour attendre, car l’année s’amorce avec un salon qui a connu une croissance phénoménale au cours des dernières années, soit le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas.

Ce dernier se met en branle la semaine prochaine et déjà, les annonces concernant ce qu’on va y trouver commence à poindre sur le Net. C’est le cas avec Jeep qui nous apprend aujourd’hui qu’elle va dévoiler pas un, mais trois produits hybrides enfichables.

On parle du Wrangler, du Compass, ainsi que du Renegade. Les modèles vont adopter la désignation 4xe et vont se pointer chez les concessionnaires en cours d’année 2020.

Photo : Jeep Jeep Renegade 2019

Jeep se garde bien de donner trop de détails pour l’instant, car elle le fera la semaine prochaine. Cependant, dans le cas des deux plus petits véhicules du groupe, on sait qu’une mécanique 4-cylindres sera présente et qu’un moteur électrique associé à l’essieu arrière fournira une traction intégrale de type hybride. La fiche technique européenne de ces modèles parle d’une puissance de 240 chevaux, mais il faudra voir en ce qui concerne notre marché.

Pour ce qui est du Wrangler, on a moins d’informations. Les rumeurs mentionnent que Jeep va piger dans l’artillerie de la Chrysler Pacifica qui est déjà livrable en configuration hybride enfichable. Toutefois, la version du Wrangler devra offrir la motricité aux quatre roues. Or, il y a quelques jours, on apprenait qu’une variante à quatre roues motrices de la Pacifica était en préparation. Une symbiose est à prévoir ici.

Photo : Jeep Jeep Compass 2019

FCA (Fiat Chrysler Automobiles) présentera aussi un concept au CES. Ce dernier va mettre de l’avant les interfaces futures envisagées par la marque en matière de connectivité. Le concept électrique Centoventi, qui a fait ses débuts à Genève l’an dernier, sera aussi présent sur place.

Nous aurons l’occasion de revenir là-dessus la semaine prochaine.