La consommation du Jeep Wrangler Diesel annoncée

Il y a quelques semaines, nous sommes allés faire un tour en Utah pour faire l’essai de la version à moteur Diesel du Jeep Wrangler 2020. À ce moment, les cotes de consommation officielles du modèle n’avaient pas été dévoilées. On nous promettait une amélioration d’environ 30 % par rapport aux versions à moteur V6, mais nous demeurions dans l’attente.

Celle-ci est maintenant terminée alors que le constructeur a finalement dévoilé les moyennes de consommation de son véhicule lorsqu’il est équipé de cette mécanique.

Sur l’autoroute, le résultat est de 29 miles au gallon, soit 8,1 litres aux 100 kilomètres. En ville, il chute à 22 miles, soit 10,7 litres. Au combiné, c’est une médiane de 9,4 litres qu’on obtient. Lors de notre essai du véhicule, bien que l’échantillon ait été court, nous avions maintenu une cote générale de 27 miles au gallon, soit 8,7 litres aux 100 kilomètres.

C’est mieux que le moteur V6 de 3,6 litres, bien sûr, mais aussi un tantinet plus intéressant que ce que le moteur 4-cylindres turbo de 2 litres propose. Ce dernier avance des cotes de 10,5 et 10,9 litres en ville, 9,4 et 10,1 litres sur l’autoroute, respectivement pour les modèles à deux et à quatre portes.

Si l’on se réjouit des meilleurs résultats du moteur Diesel à la pompe, la différence de prix qui est exigée pour y avoir accès rend presque impossibles les économies d’échelle à long terme. Rappelons que chez nous, la prime pour avoir accès à une version à moteur Diesel est de 7395 $ par rapport à une variante à moteur V6.

En fait, le Diesel demeure une question de choix, de préférence. Et de couple aussi ; rappelons que ce dernier est plus que généreux à 442 livres-pieds et qu’il transforme la conduite du véhicule, tant sur la route qu’hors des sentiers battus.