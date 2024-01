En 2021, Jeep introduisait une version à moteur V8 de son Wrangler, le Rubicon 392. Offrant une puissance de 470 chevaux, ce bloc est une petite merveille pour ceux qui aiment les grosses mécaniques tonitruantes.

Au service du Wrangler, il a porté le niveau de performance à un autre niveau, tout comme le niveau de dangerosité. Disons que cette version doit être conduite avec retenue et intelligence.

Son parcours achève, toutefois, car selon ce que rapporte le site Motor1, qui a aperçu un message datant du début de l’année sur le forum JL Wrangler, l’année 2024 serait la dernière pour le Wrangler Rubicon 392. En fait, un document destiné au concessionnaire ferait état d’une édition finale en 2024.

Ce n’est pas une surprise. Les moteurs V8 disparaissent un à un au sein de la famille Stellantis.

Le document de Jeep indique que les concessionnaires qui dépasseront leurs objectifs ventes du mois dernier se verront attribuer une seule édition finale du Rubicon 392 2024. On risque d’assister à la folie du côté des concessionnaires américains, qui peuvent exiger un prix plus élevé que le PDSF. Avec un modèle qui risque d’être très recherché, des profits intéressants attendent les concessionnaires qui recevront un exemplaire.

Cette pratique est interdite au Canada avec les véhicules neufs. Attention aux modèles d’occasion, toutefois ; la rareté pourrait faire grimper les prix. Un ami de celui qui écrit ces lignes vient de recevoir son modèle et il était prêt à tout pour s’en procurer un.

On parle clairement d’un véhicule de collection.

Jeep Wrangler Rubicon 392, écusson Photo : V.Aubé

Combien d’exemplaires seront produits pour 2024 ? On ne le sait pas encore puisqu’aucune annonce officielle n’a été faite. On sait par contre que Ram va produire 4000 unités de la dernière cuvée de son Ram TRX. Ça donne une idée, mais si chaque dépositaire reçoit un exemplaire, le tirage sera beaucoup plus limité.

Gardez à l’esprit que tout cela devra être confirmé par Jeep, mais tout semble croire qu’on arrive à la fin pour cette variante du Wrangler.