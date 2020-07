Depuis la présentation du Ford Bronco qui a eu lieu hier, une question est sur toutes les lèvres ? Que va faire Jeep avec son modèle Wrangler ?

C’est ironique, car pendant des années, le baroudeur de Jeep s’est présenté comme un produit unique sur le marché. Son design, intemporel, n’avait pas à être retouché ; les gens l’aiment tel qu’il est.

Or, avec l’arrivée d’un Bronco au design spectaculaire et réussi, que va-t-on faire chez Jeep ? On ne peut pas demeurer inactif, mais on ne peut pas, non plus, redessiner le modèle au risque de le dénaturer. Mais on devra agir. Pour la première fois depuis des lunes, le Wrangler va se faire subtiliser des ventes par un produit concurrent direct.

Comme consommateur, c’est franchement intéressant. Et côté prix, on aura droit à une guerre, enfin. Jusqu’ici, Jeep, avec son monopole, pouvait exiger à peu près ce qu’elle voulait pour ses produits. L’arrivée du Bronco va ralentir ses ardeurs et l’effet pourra aussi s’observer en sens inverse.

Photo : Jeep Prototype Jeep Wrangler Rubicon 392, trois quarts arrière

392

Avant le dévoilement du Bronco hier, Jeep y est allé d’une première salve, soit la présentation du concept Rubicon 392. Essentiellement, un Wrangler équipé d’un moteur V8 de 392 pouces cubes, un bloc de 6,4 litres offrant 450 chevaux et autant de livres-pieds de couple.

C’est bien, mais ça va prendre plus que cela. Avec son Bronco, Ford vient de rehausser la barre à certains égards, notamment avec des roues de 35 pouces, un système de gestion de terrain offrant jusqu’à sept configurations, des options uniques de personnalisation et un élément dont le Wrangler ne peut plus profiter, soit l’effet de nouveauté.

Ford a été en retard au party, mais elle y fait une entrée très remarquée. Reste à voir quelle sera la réaction de Jeep au cours des prochains mois.

De notre côté, on a déjà hâte de vous offrir un match comparatif.