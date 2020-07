Depuis le temps qu’on vous en parle, on peut enfin vous dire que c’est fait ; Ford a présenté à la presse automobile et à la planète ses nouveaux Ford Bronco 2021 et Ford Bronco Sport 2021. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la firme à l’ovale bleue n’y est pas allée avec le dos de la cuillère.

Autrement dit, on y a mis le paquet. Même que les plus vieux d’entre vous, dont je ne fais pas partie, se rappelleront peut-être un certain jour d’avril 1964 alors que Ford avait réservé du temps d’antenne du côté des trois grands réseaux de télévisions américains pour montrer sa nouvelle Mustang.

Lundi soir, c’est au réseau ABC qu’une réclame de trois minutes (parlons plutôt d’un petit film) a été présentée sur le coup de 20 h 09. La grosse affaire quoi. Quant à cette publicité, elle montrait…

Le véhicule, maintenant.

Du nouveau ?

On vous en a tellement raconté à propos du Bronco que c’est comme si l’on ne savait plus trop où commencer. On savait qu’il prenait un style rétro, qu’il allait se proposer sous des configurations à deux et à quatre portes, qu’il allait profiter de portières amovibles, et aussi d’un toit partiellement rétractable. On connaissait même l’identité de sa mécanique.

On savait même qu’un petit Bronco allait aussi faire partie de l’équation.

Tout cela a été confirmé. Les mécaniques en question pour le gros Bronco ? Un V6 EcoBoost de 2,7 litres qui devrait promettre 310 chevaux et 400 livres-pieds de couple. On retrouvera aussi un 4-cylindres EcoBoost de 2,3 litres bon pour 270 chevaux et 310 livres-pieds de couple. Confirmation aussi pour la boîte automatique à 10 vitesses, mais surtout pour la boîte mécanique à 7 rapports dont nous vous avions parlé.

Pour le petit Bronco, un 3-cylindres de 1,5 litre (181 chevaux et 190 livres-pieds de couple) ainsi qu’un 4-cylindres de 2 litres (245 chevaux et 275 livres-pieds de couple), des mécaniques déjà au service du Ford Escape.

Photo : Ford Ford Bronco Sport 2021

Ainsi, c’est une famille de Bronco qui nous a été présenté avec trois modèles bien distincts ; le Bronco, à deux et à quatre portes, ainsi que le Bronco Sport.

La gamme du Bronco inclut six versions distinctes au Canada : Base, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Wildtrak et Badlands. Pour ce qui est des prix, ça va varier entre 40 199 $ et 61 994 $, de la version de base à deux portes à la plus garnie à quatre portes. Pour le Bronco Sport, l’offre s’amorce à 32 199 $ pour se terminer à 40 199 $.

Des compétences ?

Il est clair depuis le jour 1 que Ford vise à concurrencer Jeep avec son Wrangler. Le produit qui a été présenté a clairement tous les outils pour le faire. S’est-il inspiré de son rival pour y arriver ? Clairement, mais cela ne ternit en rien la fiche technique qui nous a été dévoilée. Voici quelques faits saillants.

Le Bronco (deux ou quatre portes) va profiter de série d’un système 4X4. Ce dernier pourra être livré avec des différentiels avant et arrière autobloquants signés Dana. Une barre stabilisatrice hydraulique pouvant être déconnectée pourra également être de la partie pour une articulation maximale lors de randonnées hors route extrême. On pense au Jeep Wrangler Rubicon ici.

Photo : Ford Ford Bronco 4-portes 2021

Pour affronter tout type de terrain, des roues hors route de 35 pouces seront possibles. Mieux, l’angle d’attaque et de sortie sera le meilleur qui soit à 43,2 degrés à l’avant, 37,2 à l’arrière. La garde au sol ? 11,6 pouces. Cette dernière sera de 8,8 pouces pour le Bronco Sport.

Le débattement de la suspension est aussi annoncé comme très généreux, soit 17 % de plus que ce que propose la concurrence qu’on évite de nommer.

Concernant les portes amovibles, un compartiment est prévu pour leur rangement à l’arrière, si bien qu’il sera possible de les retirer et de les remettre alors qu’on est à l’attaque de régions éloignées. Des sections de toit peuvent être retirées sur les modèles. Un toit souple est livré de série, mais les versions à quatre portes peuvent aussi recevoir un toit rigide.

Un détail intéressant ; les rétroviseurs sont montés sur la partie avant du véhicule, si bien que même en retirant les portes, on profite toujours de ces derniers.

Photo : Ford Ford Bronco 2-portes 2021, intérieur

À bord

À l’intérieur, on va laisser les photos parler d’elle-même. On a ici emprunté une recette qui fonctionne bien chez Jeep avec un style très robuste, très aventurier. On a aussi pigé dans le passé de la marque alors que la planche rappelle l’histoire du modèle. Le présent sera toutefois très visible, surtout avec l’écran de 20 pouces qui va équiper les propositions à deux et à quatre portes. L’unité va faire 8 pouces avec le Bronco Sport.

Du rangement, nous allons en retrouver à la tonne, notamment avec des bacs sous la deuxième rangée et des options pratiques comme une table qui peut être montée à l’arrière. Bref, on a pensé à tout pour satisfaire les besoins de ceux qui aiment s’exprimer hors des routes banalisées. Ford affirme que déjà 200 accessoires d’après marché sont livrables pour le Bronco, 100 pour le Bronco Sport.

Et encore plus à venir, a-t-on entendu de la bouche de Bryan Cranston, celui appelé à faire la narration lors de la présentation du modèle, celui-là même qui s’est fait connaître sous le nom de Walter White dans la série Breaking Bad.

Ironiquement, c’est un vrai Bad Boy qu’il nous a présenté.

Photo : Ford Ford Bronco Sport 2021, profil

Nous aurons l’occasion de revenir en long et en large sur le Bronco, mais disons que ce premier aperçu est très prometteur. On n’a qu’une envie en ce moment ; prendre le volant.

Le Bronco Sport devrait faire ses débuts chez les concessionnaires d'abord, probablement à l'automne prochain. Les deux autres Bronco devraient suivre au printemps prochain.