Kia Canada célèbre son millionième véhicule au Canada

Le 29 novembre 2019 (Montréal, Québec) - Le 20e anniversaire de Kia au Canada se termine sur une note festive alors que la société célèbre son millionième véhicule vendu au Canada, chez Kia Sherbrooke au Québec. En 1999, Kia a lancé ses opérations canadiennes avec seulement 43 concessionnaires et deux modèles - le Sportage et la Sephia - et vendu 1 417 véhicules lors de cette année inaugurale.

Une croissance impressionnante

Au cours de ses 20 années d’histoire, la marque Kia a progressé à pas de géant avec 11 véhicules primés et un réseau national de 194 établissements concessionnaires, dont 63 au Québec, totalisant des ventes annuelles d’environ 76 000 véhicules en 2019. Et maintenant, une cliente de Kia Sherbrooke est devenue la fière propriétaire de la toute nouvelle Kia Soul 2020, une voiture emblématique soulignant du même coup la vente du millionième véhicule Kia.

« Au cours des années, plusieurs de nos modèles ont été primés avec le lancement de véhicules innovateurs sur le marché, déclare Elias El-Achhab, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada Inc. Lors de son arrivée, la Soul emblématique a lancé un design tendance dans l’industrie et dix ans plus tard, la Soul de troisième génération reste la seule sur le marché. Nos clients adorent ce modèle et nous continuons d'attirer de nouveaux clients. L'aspect le plus intéressant de la nouvelle version nous a permis d’augmenter l’autonomie de ce modèle entièrement électrique jusqu’à 383 km sur une seule charge. Nous sommes aussi fiers d’être le seul manufacturier à offrir deux véhicules entièrement électriques dans notre gamme de modèles (le plus petit multisegment Niro et la Soul). Nous avons comme vision de devenir un fabricant de premier plan dans la transformation de l'industrie automobile vers les véhicules électriques. »



La croissance rapide de la marque Kia au Canada a été facilitée à la fois par l’investissement reconnu pour nos produits, une conception primée, un excellent service à la clientèle ainsi que la qualité des produits et un réseau de concessionnaires passionnés et impliqués. L’arrivée des designers Peter Schreyers en 2006 ainsi que du québécois Karim Habib en 2019 s'est avérée inestimable pour la popularité de la marque. Enfin, rien de tout cela Le pouvoir de surprendre

n'aurait été possible sans les efforts et le dévouement soutenus des employés de Kia Canada et du personnel concessionnaire.

« Lorsque Kia s’est implanté au Québec, j'ai rapidement cru au potentiel de la marque. Aujourd’hui, je suis heureux de participer à l’histoire de Kia Canada et de livrer le millionième véhicule », déclare Daniel Beaucage, président-directeur général du Groupe Beaucage et co-propriétaire de Kia Sherbrooke. M. Beaucage a ouvert sa concession en 2001 et l’a récemment rénovée à la nouvelle image de design Kia : le concept Cube rouge.