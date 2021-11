Après l'EV6, voici l'EV9. Kia a présenté officiellement aujourd'hui au Salon de l'auto de Los Angeles ce qu'elle appelle le Concept EV9, modèle tout électrique de taille imposante. Pour être clair, il s'agit d'un prototype, et une version de production ne devrait pas faire surface avant 2024. Certains des éléments de design du prototype présenté aujourd'hui seront probablement abandonnés en cours de route.

Néanmoins, il est agréable de voir ce que le constructeur coréen a dans sa manche en matière de véhicules électriques, et cette suite à l'élégant et sportif multisegment EV6 est d’un tout autre caractère. Il s'agit d'un grand modèle utilitaire très rectangulaire – on peut voir en lui l'équivalent tout électrique du Telluride – qui semble faire peu de cas des exigences aérodynamiques, normalement au centre des préoccupations des véhicules électriques.

Photo : Kia Kia Concept EV9, profil

L'EV9 est basé sur la plateforme E-GMP du groupe Hyundai, destinée aux groupes motopropulseurs entièrement électriques. Elle fournit un système électrique de 800 volts – et il se trouve que c'est à peu près le seul chiffre que Kia a partagé aujourd'hui en rapport avec le nouveau VUS. Sinon, le constructeur a indiqué qu'il fallait s'attendre à une autonomie allant jusqu'à 300 milles (soit un peu plus de 480 km) et à une récupération de 10 à 80 % de la charge en moins de 30 minutes sur un chargeur rapide de 350 kW.

Nous connaissons également les dimensions de l’EV9, qui mesure 4 927 mm de long, 2 057 mm de diamètre et 1 778 mm de haut, avec un empattement de 3 099 mm. Autrement dit, il est légèrement plus petit que le Telluride. Et si sa forme carrée ne se prête pas, à première vue, à un aérodynamisme optimisé, Kia affirme que plusieurs mesures de conception ont été prises pour améliorer l'efficacité énergétique. Ainsi, la partie avant, aussi verticale soit-elle, ne comporte pas de calandre.

Par ailleurs, les rails de toit sont rétractables et les rétroviseurs latéraux ont disparu, remplacés par de minuscules caméras. Bien sûr, nous avons déjà vu ces caméras sur des prototypes ailleurs et elles ont tendance à se perdre en cours de route vers une version de production, mais nous verrons bien.

Photo : Kia Kia Concept EV9, intérieur, fig. 1

Photo : Kia Kia Concept EV9, intérieur, fig. 2

À l'intérieur, la présentation a confirmé la présence de trois rangées de sièges, bien qu'elles semblent être plus mobiles que dans la moyenne des VUS, avec des sièges avant qui peuvent être tournés pour faire face aux autres, et les sièges de la deuxième rangée peuvent être rabattus pour faire une table. À l'avant, l'écran de 27 pouces occupe une grande partie du tableau de bord.

Les événements d'aujourd'hui au Salon de Los Angeles comprenaient également la présentation du concept SEVEN de Hyundai, qui préfigure le futur IONIQ 7. Ce modèle et l'EV9 sont tous deux construits sur la même architecture et partageront sûrement un certain nombre d'éléments. Nous savons que le modèle de Hyundai devrait être prêt pour la production en 2024, et donc une supposition éclairée place l'EV9 sur la même ligne de temps.

Photo : Kia Kia Concept EV9, avant