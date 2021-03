Kia a enfin dévoilé son modèle électrique EV6. Nous avions eu droit à un aperçu la semaine dernière, mais là, c’est tout le produit que l’on peut admirer. Cette EV6 est la première création de Kia à profiter de la plateforme E-GMP (Electric-Global Modular Platform) du groupe Hyundai-Kia, la même qui va servir l’Ioniq 5.

La bonne nouvelle, c’est qu’esthétiquement, on n’a pas simplement droit à un clone. Le style de la EV6 est radicalement différent de celui de l’Ioniq 5. Pour ce qui est des organes mécaniques, il faudra voir, car pour l’instant, Kia n’a rien dévoilé. On s’attend toutefois à un partage complet de ce côté ; le contraire serait étonnant.

Le style de l’EV6 est très accrocheur. À première vue, on semble être en présence d’une voiture bien plus que d’un VUS, quoique le style un peu surélevé peut porter à confusion. Les lignes sont très épurées et l’avant est caractérisé par des phares de bonnes dimensions, reliés par une mince bande en lieu et place des grilles traditionnelles, propres aux modèles cachant un moteur à combustion.

La ligne de toit qui s’incline vers l’arrière propose un bel effet et au bout, on découvre des feux uniques et fins qui s’étendent d’un bout à l’autre en plongeant vers les passages d’ailes. Pas certain que la visibilité va être maximale de l’intérieur, toutefois.

Photo : Kia Kia EV6, profil

À bord, la présentation ressemble à une version plus épurée et minimisée de ce qu’on retrouve à l’intérieur de la berline K5. Le tableau de bord et l’écran multimédia sont intégrés au sommet et le tout semble légèrement orienté vers le pilote. Les buses d’aérations sont pour leur part incorporées à une bande qui sépare la planche en deux, une approche à la mode ces derniers temps. Le design dispose également d’une console centrale flottante.

Kia EV6, intérieur

Kia EV6, tableau de bord

Si on retrouve avec cette EV6 le même genre de groupe motopropulseur auquel l’Ioniq 5 aura droit, on peut s’attendre à des configurations à propulsion (un moteur), ainsi qu’à rouage intégral (deux moteurs). On parlerait alors de puissance de 215 et 302 chevaux, respectivement. Le modèle sera probablement proposé avec une batterie de base de 58 kWh et une autre offrant plus de capacité à 77,4 kWh.

Aucune date n’a été avancée quant à l’arrivée du véhicule sur le marché, mais il n’est pas impossible qu’on nous le présente plus en détail vers la fin de l’année et qu’il fasse ses débuts à ce temps-ci l’an prochain.

Photo : Kia Kia EV6, de haut