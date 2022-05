Un premier rappel pour les Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6

Les divisions américaines des constructeurs coréens Hyundai et Kia ont annoncé le rappel des modèles Ioniq 5 (Hyundai) et EV6 (Kia) afin de régler un problème avec le sélecteur de rapports.

Concrètement, une erreur logicielle localisée dans l’unité de commande du sélecteur peut désengager le mécanisme de stationnement, si bien que le véhicule peut se mettre à rouler sans avertissement, même s’il est garé dans un endroit parfaitement plat et que le sélecteur est à la position « P ».

Hyundai recommande d’utiliser le frein de stationnement électronique jusqu’à ce que la solution soit appliquée. Cette dernière consiste en une mise à jour du logiciel de l’unité de commande. De son côté, Kia recommande de garer les véhicules sur un terrain plat et d’éviter les endroits en pente ou inclinés, dans la mesure du possible.

Les Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6 sont parmi les modèles électriques les plus populaires en ce moment. Déjà, et malgré les contraintes liées à l’approvisionnement, 10 729 Ioniq 5 et 9014 EV6 sont potentiellement visés par le rappel.

Photo : D.Boshouwers Hyundai Ioniq 5 2022

Le problème pourrait être généralisé à tous les Ioniq 5 et EV6 dans le monde, ainsi qu’au nouveau Genesis GV60 et à la berline Genesis G80 EV (le premier vient d’être présenté, la deuxième est à venir). Ces deux produits sont équipés du même système à la hauteur du sélecteur de rapports.

« En ce qui concerne les véhicules Genesis GV60 et G80 EV, Hyundai prévoit réparer ces derniers dans les centres de traitement et les ports avant de les vendre aux concessionnaires. »

- Le groupe Hyundai, dans son annonce du rappel

Hyundai a confirmé un total de quatre incidents de modèles se mettant à rouler en Corée du Sud. Au moment du rappel, aucun accident ou blessure n’a été confirmé aux États-Unis.

Kia explique que les véhicules fabriqués du 8 avril au 3 mai seront mis à jour avant d’être distribués aux concessionnaires, tandis que le logiciel amélioré a été intégré au processus de production à compter du 3 mai dernier.