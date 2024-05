À la mi-avril, on vous racontait que Kia prévoyait les débuts de son petit VUS électrique EV3 avant la fin de l’année 2024, et que la production suivrait rapidement. On apprend maintenant que le modèle serait dévoilé avant la fin du présent mois, plus précisément le 23 mai.

Le véhicule a été présenté sous forme de concept il y a quelques mois à peine, au Salon de l’auto de Los Angeles. Son allure très futuriste nous donnait l’impression que l’arrivée de la version de production n’aurait pas lieu rapidement, mais de toute évidence, c’est le contraire qui va se produire.

Le produit va s’inscrire dans le segment des VUS électriques d’entrée de gamme, une catégorie appelée à croître rapidement et devenir très populaire ; plusieurs acheteurs n’attendent que cela, un modèle électrique de petit format et plus « abordable ».

Bien sûr, les prix canadiens seront à confirmer, tout comme le moment de l’arrivée du modèle au pays, mais au moins, on sait que ce n’est qu’une question de temps.

L’EV3 vient en fait remplacer le Soul EV au sein de la gamme du constructeur. Il faudra voir ce qu’il va recevoir comme quincaillerie électrique, et une fois de plus, il faudra être prudent avec ce qui sera présenté, car l’Europe et les autres marchés ont souvent des versions quelque peu différentes de celles qu’on nous réserve. L’autonomie annoncée est toujours également plus généreuse du côté européen.

Nous vous reviendrons avec tous les détails concernant le Kia EV3 lorsqu’il sera officiellement dévoilé.

Et n’oublions pas l’EV4, aussi présenté à Los Angeles en novembre dernier. Kia est très agressive en matière d’électrification, alors que d’autres sont un peu sur les freins par les temps qui courent. Ça pourrait être très payant pour le constructeur coréen.

Le concept Kia EV3, de profil | Photo : Kia

Le concept Kia EV3, trois quarts arrière | Photo : Kia