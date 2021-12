Kia Canada a fait suite à l'annonce récente des changements apportés au modèle Forte en confirmant les prix et les détails des variantes pour notre marché.

La berline Forte 2022 a un PDSF de départ de 18 295 $CAN, prix avec lequel une transmission manuelle est le choix par défaut. Le modèle d'entrée de gamme Forte5 à hayon, quant à lui, reçoit un prix de départ de 22 695 $. Il convient également de noter qu'il y a une nouvelle venue dans la gamme, sous la forme d'une variante sportive GT-Line (26 795 $), disponible uniquement en format berline.

Vous pouvez consulter notre reportage sur les changements pour 2022 ici, mais les détails des versions et prix pour la Kia Forte/Forte5 2022 sont les suivants : Après le modèle de base Forte LX, disponible uniquement en berline, vient l'EX, disponible en version 4 ou 5 portes, ainsi qu'une version EX+ et une EX-Premium (toutes deux disponibles en format berline ou à hayon). Viennent ensuite la GT-Line (berline uniquement) et, au sommet de l'échelle, la GT Limited (disponible en version berline ou à hayon).

Photo : Kia Kia Forte 2022, avant

Le moteur de base est un 4-cylindres de 2,0-litres développant 147 chevaux et 132 lb-pi de couple ; on le trouve dans les Forte LX, EX, EX+, EX Premium et GT-Line, ainsi que dans la Forte5 EX. L'autre choix est un moteur turbo 4-cylindres de 1,6-litre générant 201 chevaux et 195 lb-pi de couple, offert avec la Forte GT Limited et les Forte5 GT et GT Limited. Il n'y a pas d'option manuelle avec ce moteur, seulement une automatique à double embrayage à 7 vitesses. Cette configuration s'accompagne également d'une suspension arrière à bras multiples et d'un double embout d'échappement sportif. Les autres caractéristiques à surveiller pour chaque finition sont :

LX - Ajoute la fonction de sélection du mode de conduite.

EX - Ajoute le volant chauffant, la recharge sans fil de téléphone intelligent, l'assistance à la prévention des collisions dans les angles morts, l'assistance au maintien dans la voie, l'alerte de circulation transversale arrière.

EX+ - Ajoute un toit ouvrant, des phares et des feux arrière à DEL, un éclairage intérieur à DEL.

EX Premium - Ajoute la suite Intelligence UVO, le régulateur de vitesse intelligent, l'alerte avancée de prévention des collisions avant, la clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir, la climatisation bizone, le démarrage à distance du moteur.

GT-Line - Ajoute un volant sport gainé de cuir, un éclairage d'ambiance ambiant, des garnitures extérieures rouges, un écran multimédia 10,25 plus grand avec navigation intégrée.

GT Limited - Ajoute des sièges baquets sport à l'avant, des sièges ventilés à l'avant, des sièges arrière chauffants, un générateur de son électronique, un système audio Harmon-Kardon haut de gamme, des palettes de changement de vitesse.

Voici la structure des prix de la Forte 2022 :

Photo : Kia Kia Forte 2022, trois quarts arrière