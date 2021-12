Mazda Canada a annoncé les prix et les détails des différentes versions de la compacte Mazda3 pour 2022. On débute avec un prix de 21 200 $ pour la livrée de base, tandis que les versions turbocompressées coûtent 35 300 $ ou plus. Voici les détails pertinents concernant la gamme d’un modèle qui ne reçoit que des changements mineurs pour 2022 :

Ces changements sont rapidement résumés : les Services connectés Mazda sont désormais de série sur tous les modèles, et il y a une nouvelle couleur Quartz platine métallisé sur la liste des couleurs extérieures possibles.

Sinon, c'est la même chose en ce qui concerne le modèle : une fois de plus, la voiture est disponible en format berline ou à hayon, la traction intégrale est une fois de plus proposée, et il y a trois moteurs et deux groupes motopropulseurs.

Photo : Mazda Mazda3 Sport 2022

GX

Les modèles GX sont équipés d'un moteur 4-cylindres Skyactiv-G de 2,0-litres développant 155 chevaux et 150 lb-pi de couple, associé par défaut à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports Skyactiv-MT, à la traction avant et au système G-Vectoring Control Plus. En option, les deux modèles sont disponibles avec une transmission automatique à 6 vitesses Skyactiv-Drive avec mode manuel et mode Sport.

Sont inclus les dispositifs de sécurité essentiels i-Activsense, tels que le système de surveillance avancée des angles morts, l'alerte de circulation transversale arrière et une caméra de recul à grand angle de vue. Les Services connectés Mazda sont inclus gratuitement pendant deux ans; il suffit de se connecter à l'application MyMazda pour y accéder.

L'intérieur comprend un écran central de 8,8 pouces avec le dernier système d'infodivertissement Mazda Connect, commandé par le bouton de commande multifonction. Parmi les autres équipements de série, citons le démarrage par bouton-poussoir, un système d'accès sans clé à distance illuminé, deux entrées USB à l'avant, les fonctions Bluetooth, Apple CarPlay et Android Auto, la chaîne audio Sonorité harmonique de Mazda à huit haut-parleurs, un compteur numérique avec écran ACL de 7 pouces, un frein de stationnement électronique, des essuie-glaces à détection de pluie et des sièges chauffants en tissu noir.

L'extérieur offre un éclairage à DEL pour les phares à allumage et extinction automatiques, les feux arrière combinés et les feux de jour, pour aller de pair avec une calandre à finition mate et des jantes en alliage d'aluminium de 16 pouces à finition argentée.

Photo : Mazda Mazda3 Sport 2022, profil

GS

La GS est équipée d'un moteur Skyactiv-G de 2,5-litres développant 186 chevaux et 186 lb-pi de couple. La Mazda3 Sport l'associe à une boîte manuelle à 6 vitesses de série, tandis que la Mazda3 berline n'est disponible qu'avec la boîte automatique à 6 vitesses (elle est en option sur le modèle à hayon).

Les caractéristiques de sécurité active comprennent ce qui se trouve dans le GX, ainsi que le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ, le système intelligent d'aide au freinage en ville et à haute vitesse, l'alerte de distance et de vitesse, la détection des piétons, le système d'avertissement d'obstruction à l'avant, le système d'aide au maintien de voie, le système d'avertissement de sortie de voie, l'alerte à l'attention du conducteur et le système de commande des feux de route.

Parmi les autres équipements de série, citons les rétroviseurs extérieurs chauffants, les commandes de réglage automatique de la température à deux zones, le volant et le pommeau de levier de vitesses gainé de cuir, le volant chauffant et l’accoudoir central arrière avec porte-gobelets.

La transmission intégrale i-Activ de Mazda devient une option à partir de la GS lorsqu'elle est jumelée à la transmission automatique. Mazda propose une nouvelle option de couleur sur le marché canadien avec le Quartz platine métallisé disponible pour les modèles GS et supérieurs (remplaçant le Titane flash mica). De plus, le Gris polymétal métallisé, auparavant disponible uniquement sur la Mazda3 Sport, a été ajouté aux choix de couleurs de la berline Mazda3 sur les modèles GS et supérieurs.

Photo : Mazda Mazda3 2022, volant, tableau de bord

GS avec Groupe Luxe

L’ensemble Luxe ajoute des améliorations d'équipement et des touches haut de gamme telles que des sièges en cuir noir, un siège de conducteur à 10 réglages électriques avec soutien lombaire et 2 mémoires de position, une fonction d'inclinaison vers le bas sur les rétroviseurs extérieurs, un toit ouvrant à commande électrique et un rétroviseur intérieur antiéblouissement.

GT

À la GS avec Groupe Luxe, la Mazda3 GT ajoute la chaîne audio haut de gamme Bose à 12 haut-parleurs avec grilles de haut-parleurs en aluminium, la radio satellite SiriusXM avec trois mois d'essai, le système de navigation Mazda, les palettes de changement de vitesse, le système d'entrée sans clé avancé, le système d'éclairage avant adaptatif et les phares à nivellement automatique.

Les sièges en cuir sont disponibles en noir ou en rouge grenat pour le hayon, et la berline propose le noir et le blanc pur, ainsi que le rouge grenat, disponible pour la première fois. La GT reçoit des jantes en alliage d'aluminium de 18 pouces (en finition gris foncé pour le hayon ou gris clair métallisé pour la berline) et des phares et feux arrière à éclairage LED. En choisissant le cuir rouge, vous obtiendrez également des surpiqûres rouges dans l'habitacle, des rétroviseurs extérieurs en Noir de jais mica et des jantes en alliage d'aluminium de 18 pouces en finition noire métallisée.

Cette version est désormais équipée de série d'un dégivreur d'essuie-glaces, d’un rétroviseur sans cadre antiéblouissement, du système de contrôle sans fil HomeLink, d’un rétroviseur extérieur antiéblouissement côté conducteur et de touches de chrome satiné sur le volant, le bouton pressoir de démarrage et le levier de la boîte à gants.

La GT est entièrement équipée des derniers dispositifs de sécurité i-Activsense de Mazda, ajoutant l'écran 360° avec capteurs de stationnement avant et arrière, le système d'identification des panneaux de signalisation, le système intelligent d'aide au freinage en ville, le système de navigation dans la circulation et l'écran couleur de conduite active projetée sur le pare-brise.

Mazda propose désormais la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports Skyactiv-MT avec la Mazda3 2.5 S Premium à hayon à roues avant motrices.

Photo : Mazda Mazda3 2022, trois quarts avant

GT Turbo

Disponible uniquement en format berline, la Mazda3 à turbo est animée par un moteur turbo Skyactiv-G de 2,5-litres développant 250 chevaux et 320 lb-pi de couple (avec de l'essence super 93 octane), associé à une boîte automatique à 6 rapports et à la traction intégrale i-Activ de série. (Avec du carburant ordinaire, le moteur développe 227 chevaux et 310 lb-pi de couple).

La Mazda3 GT Turbo possède toutes les caractéristiques de la Mazda3 GT et ajoute des éléments de style extérieur, notamment des jantes de 18 po en alliage d'aluminium noir brillant, des rétroviseurs extérieurs chauffants noir brillant, une calandre avant noir brillant, des tuyaux d'échappement plus grands et un écusson « TURBO ». La berline Mazda3 GT Turbo est également dotée d'une touche de chrome sur le pare-chocs.

La Mazda3 2022 arrivera chez les concessionnaires de la marque au Canada l'hiver prochain.

Voici la liste de prix pour la Mazda3 2022 :

Photo : Mazda Mazda3 2022, avant

Photo : Mazda Mazda3 2022, profil