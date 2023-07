Mazda3, Mazda3 Sport 2024 : prix et détails pour le Canada

• 2024 Mazda3, Mazda3 Sport : Voici les prix et les détails du modèle pour le Canada.

Les changements ne sont pas spectaculaires pour le plus petit modèle de Mazda, mais on compte tout de même quelques points saillants. Mazda introduit une nouvelle édition Suna pour la berline Mazda3, et annonce un prix de départ de 24 200 $. (Ce PDSF n’inclut pas les frais de transport et de préparation de 1995 $)

La Mazda3 Photo : Mazda

La Mazda3 hérite également un nouveau moteur Skyactiv-G à 2,5 litres (en remplacement du 2.0-litres sortant) ; le nouveau moteur est plus économe en carburant, mais surtout, il livre 44 chevaux de plus pour un total de 191 (ainsi que 186 lb-pi de couple). Le système de désactivation des cylindres du groupe motopropulseur est mis à jour pour une meilleure efficacité.

Ainsi, la consommation de carburant du modèle est de 8,4 litres aux 100 km en ville, 6,3 litres sur l’autoroute et 7,5 litres au combiné. Le moteur turbo Skyactiv-G de 2,5 litres est toujours offert en option avec certaines versions.

L’autre mise à jour pour 2024 est un écran multimédia de 10,25 pouces nouvellement offert avec la connectivité sans fil pour les applications intégrées Apple CarPlay et Android Auto.

Quant à la nouvelle édition Suna, elle est proposée avec une couleur extérieure Sable zircon métallisé, des jantes de 18 pouces à finition métallique noire, tout comme des rétroviseurs extérieurs noirs brillants. L’intérieur est noir avec des éléments Terracotta (y compris les surpiqûres).

Mazda3 Sport, de haut Photo : Mazda

Les versions de la Mazda3 / Mazda3 Sport 2024

Mazda3 / Mazda3 Sport GX - Les modèles de base sont à traction et sont désormais équipés du moteur Skyactiv-G de 2,5 litres, ainsi que d’une boîte de vitesses automatique à six rapports avec mode manuel et le système G-Vectoring Control Plus. Parmi les autres éléments et équipements de série, on retrouve :

L’éclairage à DEL pour les phares automatiques et les phares de jour ;

Des feux combinés à DEL ;

Une calandre à finition mate ;

Des jantes en alliage d’aluminium de 16 pouces à finition argentée ;

La surveillance avancée des angles morts ;

L’alerte de circulation transversale arrière ;

Une fonction mise à jour pour le freinage automatique d’urgence (AEB)

Les services connectés de Mazda (gratuitement pendant deux ans) ;

Des nouveaux coussins gonflables latéraux arrière ;

Un écran central de 8,8 pouces ;

La connectivité Apple CarPlay et Android Auto (avec fil) ;

Éclairage d’accueil sans clé, à distance ;

Deux entrées USB de type A à l’avant ;

Une chaîne audio Mazda Harmonics à huit haut-parleurs ;

Un frein de stationnement électronique ;

Des sièges en tissu noir ;

Des sièges avant chauffants.

Intérieur de la Mazda Mazda3 Photo : Mazda

Mazda3 / Mazda3 Sport GS - Ce modèle est pourvu du moteur Skayactiv-G de 2,5 litres pour les versions à traction et ajoute la suite de systèmes de sécurité i-Activsense, ainsi que :

La climatisation automatique à deux zones ;

Le volant chauffant ;

Des rétroviseurs extérieurs chauffants ;

Un accoudoir central arrière avec porte-gobelets ;

Des accents gainés de cuir.

Mazda3/Mazda3 Sport GS avec Ensemble de luxe - Cette déclinaison ajoute :

Le toit ouvrant ;

Une sellerie en similicuir ;

Un siège conducteur à 10 réglages électriques avec support lombaire et mémoire pour la position ;

Un rétroviseur à atténuation automatique ;

Des rétroviseurs extérieurs avec fonction d’inclinaison vers le bas en marche arrière ;

Des rétroviseurs extérieurs avec positionnement selon la mémoire ;

Un écran multimédia plus grand de 10,25 pouces qui ajoute la fonctionnalité d’écran tactile lorsqu’il est couplé à Apple CarPlay et Android Auto.

La Mazda3 Sport Photo : Mazda

Mazda3 / Mazda3 Sport GT - La version Sport de cette finition est livrable avec une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Le modèle GT ajoute :

Des jantes en alliage d’aluminium de 18 pouces (finition gris foncé pour la Sport, gris clair pour la berline) ;

Une calandre noire brillante (Mazda3 Sport uniquement) ;

La signature lumineuse à DEL pour les phares et les feux ;

Des sièges en cuir livrable en noir ou rouge grenat ;

Une chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs avec grilles de haut-parleurs en aluminium ;

La radio satellite SiriusXM (essai gratuit de trois mois) ;

L’écran de conduite actif projeté en couleur sur le pare-brise ;

Le système de navigation de Mazda ;

Des palettes de changement de vitesse ;

Un système d’éclairage adaptatif à l’avant ;

Le télédéverrouillage avancé ;

Sécurité de base en marche arrière avec l’aide au freinage intelligent en cas de circulation transversale ;

L’assistant pour les embouteillages

, un moniteur à 360 degrés, ainsi que des capteurs pour le stationnement avant et arrière ;

L’ouvre-porte de garage intégré (HomeLink) ;

Un rétroviseur intérieur sans cadre à atténuation automatique ;

La reconnaissance des panneaux de signalisation ;

Le chargement de téléphone sans fil ;

Apple CarPlay et Android Auto sans fil ;

Deux ports USB-C pour une recharge plus rapide.

Mazda3 / Mazda3 Sport GT Turbo - Avec ce modèle, les acheteurs bénéficient du moteur Skyactiv-G 2.5 Turbo développant 250 chevaux et 320 lb-pi de couple avec du carburant à indice d’octane 93 ; sinon, c’est 227 chevaux et 310 lb-pi de couple. Le moteur est associé à une transmission automatique à six vitesses et à la traction intégrale i-Activ, offerte de série. Parmi les autres caractéristiques uniques, citons :

Des jantes en alliage d’aluminium de 18 pouces noir brillant ;

Des rétroviseurs extérieurs chauffants noirs brillants ;

Des sorties d’échappement plus grandes ;

L’insigne Turbo sur le hayon et sur le coffre.

Prix de la Mazda3 2024

Rappel : les prix n’incluent pas les frais de transport et de préparation de 1995 $.

Mazda3 GX 2024 - 24 200 $

Mazda3 GS 2024 - 26 700 $

Mazda3 GS avec ensemble de luxe, à traction 2024 - 28 900 $

Mazda3 GS avec groupe de luxe, 4RM 2024 - 30 900 $

Mazda3 GT à traction 2024 - 33 000 $

Mazda3 GT, 4RM 2024 - 35 000 $

Mazda3 GT Turbo, 4RM 2024 - 37 400 $

Prix de la Mazda3 Sport 2024