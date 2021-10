Des ajustements importants pour la Kia Forte 2022

Le segment des voitures compactes a beau être en retrait depuis quelques années, il n’est pas mort pour autant. Avec une Toyota Corolla plus forte que jamais, une Honda Civic repensée et une Hyundai Elantra qui n’est pas piquée des vers, il y a de quoi satisfaire la clientèle toujours à la recherche d’une proposition plus abordable.

Ajoutez à cette liste la Kia Forte 2022. Pour la nouvelle année, elle profite d’améliorations qui la gardent au coût du jour. La génération actuelle est sur le marché depuis 2019, rappelons-le.

Notez que les informations partagées nous viennent pour le moment des États-Unis et que de petites différences sont toujours possibles en ce qui a trait à la dotation.

Photo : Kia Kia Forte 2022, avant

L’extérieur

Pour ce qui est des changements, ils touchent bien sûr le style qui est mis à niveau et harmonisé avec celui des plus récents produits de la compagnie. On parle d’une calandre redessinée et qui se présente plus étroite qu’auparavant, des ajustements à l’éclairage extérieur, des pare-chocs avant et arrière retravaillés et de nouveaux designs de jantes.

Aussi, un aileron fixé au coffre est maintenant livrable. Sur les versions GT, la Forte va porter de nouveaux phares antibrouillards à DEL. Ceux-ci sont encastrés dans la partie inférieure de la calandre. De nouveaux feux marquent également le style de ces variantes.

Photo : Kia Kia Forte 2022, intérieur

L’intérieur

Une nouvelle console centrale repose entre les sièges et on peut dire bonsoir au bon vieux frein à main qui est remplacé par une unité électronique. Moins de plaisir en conduite hivernale, mais plus d’espace de rangement. La sellerie en similicuir est désormais une option, tout comme la présence d’un port USB à l’arrière pour le chargement des téléphones intelligents. Un système multimédia qui se déploie sur un écran de huit pouces est toujours de série, mais il inclut maintenant la connectivité sans fil pour les applications Apple CarPlay et Android Auto. Un écran plus grand de 10,3 pouces est offert en option et il inclut la navigation.

Sécurité

On note l’amélioration de plusieurs fonctions d’aide à la conduite. Des éléments de base tels que le freinage d’urgence automatique et l’assistance au maintien de la trajectoire étaient déjà de série, mais une fonction d’assistance au suivi de la trajectoire rejoint également la fiche technique cette année. Le système de freinage d’urgence automatique a été mis à niveau pour surveiller les piétons et les cyclistes, et le système d’alerte de circulation transversale arrière peut maintenant appliquer les freins si le conducteur semble reculer alors qu’un obstacle est présent.

Un nouveau régulateur de vitesse adaptatif est désormais proposé. Il utilise les données de navigation pour anticiper les virages à venir et ralentir automatiquement, en conséquence. Cette fonction est déjà utilisée sur certains modèles Kia et Hyundai et surveille également les limites de vitesse affichées. En plus de cette nouvelle fonction, la Forte peut également être commandée avec un système qui peut avertir le conducteur s’il n’est pas sécuritaire de sortir de son véhicule, comme si un cycliste approche rapidement.

Photo : Kia Kia Forte 2022, moteur

La mécanique

À ce niveau, l’offre est inchangée. La plupart des modèles sont animés par le moteur 4-cylindres 2 litres de 147 chevaux et 132 lb-pi de couple. Il voit son travail être associé à celui d’une transmission automatique à variation continue (CVT). Pour plus de vie, les versions GT sont toujours proposées avec le 4-cylindres turbo de 1,6 litre, cette fois capable de 201 chevaux et de 195 lb-pi de couple. Une boîte automatique à sept rapports et double embrayage ou une boîte manuelle à six vitesses sont possibles.