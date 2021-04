La Kia Forte pourrait devenir la K3 en 2022

La Kia Forte a été renouvelée une dernière fois pour l’année 2019. Ainsi, elle en est à sa troisième année sous la même forme sur le marché et l’an prochain, elle aura droit à des révisions de mi-parcours. Avec ces dernières risque de s’accompagner un changement de nom.

En effet, la K3 vient d’être dévoilée en Corée avec un style qui s’apparente grandement à celui de la plus imposante K5 qui a fait ses débuts chez nous il y a quelques mois en remplacement de l’Optima. Kia n’en serait pas à sa première harmonisation des appellations alors qu’en plus de la K5, la fourgonnette Sedona va voir son nom être substitué par Carnival l’an prochain, le nom utilisé ailleurs dans le monde par la compagnie.

Selon les rumeurs qui circulent, Kia aurait déjà déposé une demande d’enregistrement pour le nom K3 aux États-Unis, mais la firme n’a bien sûr pas voulu commencer la chose lorsqu’elle a été questionnée à ce propos par le magazine Car and Driver.

Photo : Kia Kia K3 2022 (Corée du Sud), trois quarts arrière

Quant à la version mise à jour qui va nous arriver pour l’an prochain, elle va profiter de nouveaux phares, de feux légèrement différents et d’un nouveau design à la hauteur des jantes. Le nouveau logo de Kia sera également bien visible. À bord, la voiture semble disposer d’un plus grand écran de système multimédia, ainsi que d’un groupe de jauges à affichage numérique.

Mécaniquement, rien ne devrait changer, car on parle surtout d’une mise à jour esthétique et non structurelle pour le modèle. On peut donc anticiper le retour du moteur 4-cylindres de 2 litres et, espérons-le, de la boîte manuelle à six rapports. Le modèle GT devrait toujours être animé par son moteur 4-cylindres turbo de 1,6 litre.

Kia devrait nous communiquer plus de nouvelles concernant la Forte/K3 2022 un peu plus tard cette année. Le produit serait appelé à faire ses débuts vers la fin de la présente année.