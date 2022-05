Kia prépare une série de fourgons électriques

Kia a de grandes visées en matière d’électrification et il n’y a pas que le secteur automobile qui est dans la mire du fabricant coréen. En effet, le marché de la livraison l’est tout autant et pour nous donner une idée de ce que la compagnie entrevoit de ce côté, elle vient de dévoiler quelques croquis de modèles destinés à dominer l’espace électrique lorsqu’il est question de la livraison.

Les modèles s’inscrivent en lien avec un véhicule dévoilé le mois dernier pour le marché de la Corée du Sud, le Niro Plus. Ce dernier est une version plus grosse et allongée du modèle que l’on connaît et il va servir de véhicules spécialisés pour les taxis et le covoiturage là-bas.

Concernant les modèles montrés aujourd’hui, ils verront le jour à compter de 2025, une fois que l’usine dédiée aux véhicules spécialisés sera complétée sur le site de production Kia de Hwaseong, en Corée du Sud; les futurs modèles commerciaux électriques y seront assemblés.

Photo : Kia Les fourgonnettes électriques Kia

Le premier, qui porte le nom de code SW pour le moment, va reposer sur la nouvelle plateforme évolutive eS de la compagnie. Ce pourrait bien être le modèle de taille moyenne que l’on aperçoit sur la photo, celui dont les phares prennent la forme de la lettre L.

Par la suite, Kia prévoit lancer un modèle microscopique à conduite autonome, ainsi que des navettes plus imposantes et des véhicules pouvant être transformés en bureaux ou en ateliers. Les images montrent également une fourgonnette en forme de boîte, ainsi qu’un fourgon plus massif avec des phares reprenant une signature qui ressemble à la lettre C.

Kia affirme que l’usine sera d’abord capable de produire 100 000 véhicules par année, avec la possibilité de faire grimper la capacité à 150 000 unités.

Ce que l’on ne sait pas pour l’instant, c’est si un de ces produits va débarquer chez nous. Il serait certes intéressant de voir la réaction des entreprises à une telle offre, mais il faudra voir quelles seront les décisions prises par Kia concernant ces modèles.