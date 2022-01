Le 9 mars prochain, nous aurons droit au dévoilement de la fourgonnette ID.Buzz chez Volkswagen, un modèle qui fait jaser depuis sa présentation comme concept en 2017. Incarnation moderne, et électrique, du célèbre Type 2, le produit a un potentiel énorme… si Volkswagen respecte un tant soit peu l’esprit du concept avec la version de production.

Jusqu’ici, ce qu’on a vu nous a un peu refroidis, mais attendons le 9 mars avant de se prononcer de façon définitive. En attendant, on peut toujours jeter un coup d’œil à des photos qui viennent de couler sur le Net. Ces dernières sont apparues initialement sur le forum VW ID Talk.

La caractéristique la plus marquante est la sellerie qui mélange l’orange et le blanc. Cela laisse espérer une approche bicolore à l’extérieur, comme avec le concept. Ça semble être le cas si l’on se fie aux montants du véhicule que l’on peut apercevoir sur certaines photos. Les sièges sont également décorés des lettres ID. brodées en blanc sur la partie orangée du dossier, offrant du coup un effet contrastant. On trouve également des décorations orange sur le tableau de bord et l’intérieur des portières.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : VW ID Talk Volkswagen ID.Buzz, siège du conducteur

Photo : VW ID Talk Volkswagen ID.Buzz, sièges de deuxième rangée

À la première rangée, on note bien sûr la présence de sièges baquets alors qu’une banquette à trois places repose à la deuxième rangée (séparation 60/40). Il est intéressant de noter que ce modèle particulier semble être à deux rangées, car il n’y a pas de ceintures de sécurité pour une troisième et le plancher arrière ne semble pas cacher de places. Fait intéressant, on retrouve sur les sections en plastique qui flanquent les sièges des silhouettes du modèle, ce qui nous donne un aperçu de l’ensemble.

Quant au tableau de bord, il reprend le thème utilisé avec le VUS ID.4. On retrouve un écran devant le conducteur, une unité qui cache bien sûr toutes les informations relatives à la conduite. Un plus gros écran tactile se dresse au haut de la console centrale. La hauteur supplémentaire du véhicule est mise à profit par l’intégration de porte-gobelets escamotables sous les buses d’aération.

Pour le reste, on revient avec tous les détails le 9 mars prochain.

Photo : VW ID Talk Volkswagen ID.Buzz, siège de première rangée

Photo : VW ID Talk Volkswagen ID.Buzz, arrières de sièges

Photo : VW ID Talk Volkswagen ID.Buzz, bas de siège de deuxième rangée