Voilà un bon temps déjà qu’on vous parle du Volkswagen ID.Buzz, cette version moderne et électrique du célèbre Type 2 qui a marqué l’histoire de l’entreprise. Entre la première présentation du concept en 2017 et aujourd’hui, le modèle a évolué et perdu une partie de ses lignes spectaculaires, si bien qu’on risque de se trouver devant un pétard mouillé lorsqu’on va découvrir la version de production.

Et ça ne saura tarder, car Volkswagen a annoncé que la déclinaison finale du produit, celle qui va être commercialisée, sera dévoilée le 9 mars 2022.

L’annonce a été faite sur Twitter par Herbert Diess, le président de Volkswagen. Il a également partagé un clip vidéo montrant un croquis du modèle qui prend forme. Celui-ci ressemble davantage au prototype que nous avons vu ces dernières années plutôt qu’aux versions plus près de la production qui ont été aperçues ces derniers mois.

L’ID.Buzz va profiter de la plateforme MEB du groupe Volkswagen, une structure qui sert déjà d’autres produits de la marque, comme le VUS ID.4. Conséquemment, on ne devrait pas trop avoir de surprises avec ce qu’on va découvrir comme groupe motopropulseur. Le modèle sera probablement proposé avec un moteur arrière de 201 chevaux et une configuration à propulsion (comme l’ID.4), ainsi qu’avec une approche à deux moteurs livrant du coup la traction intégrale (pour 295 chevaux), disponible en option. L’autonomie devrait se situer entre 320 et 480 km.

Tous les détails seront dévoilés au début mars, donc, pour ce produit fort attendu. Souhaitons seulement qu’il ne déçoive pas trop, car plusieurs ont mentionné souhaiter en faire l’acquisition lorsqu’il se dévoilait alors qu’il portait toujours ses lignes plus conceptuelles.

Photo : Volkswagen Prototype du Volkswagen ID.Buzz

Photo : Volkswagen Prototype du Volkswagen ID.Buzz, intérieur