Premier aperçu de la Kia K3 2024, notre prochaine Forte

• La Kia K3 2024 vient d’être présentée au Mexique. Chez nous on connait le modèle sous le nom Forte.

Kia vient de présenter la nouvelle génération de sa compacte K3, au Mexique. Le nom n’est pas présent sur le marché nord-américain, mais en Corée du Sud, cette voiture est tout simplement celle que l’on connaît sous le nom de Forte.

Des rumeurs ont déjà fait état du changement de nom pour ce modèle en Amérique du Nord, et tout semble prendre forme. Et ça s’inscrit dans la logique alphanumérique du constructeur qui nous a déjà proposé les K5 et K9.

La nouvelle Kia K3 2024 Photo : Kia

Le design de la Kia K3 2024

Ce qu’on remarque avec cette voiture, au-delà du nom, c’est qu’elle adopte la nouvelle signature des produits Kia, ce qui signifie un faciès beaucoup plus distinctif. Il ressemble à celui de la K5, en vérité. La partie arrière présente la coupe d’un VUS sportif, ce qui a assurément été fait pour attirer les acheteurs. Trait à la mode, un feu fait la largeur du véhicule, le tout pour une présence imposante.

L'intérieur de la Kia K3 2024 Photo : Kia

L’habitacle de la Kia K3 2024

À bord, la présentation est épurée. On retrouve les deux écrans fusionnés en un seul, soit celui regroupant les informations du bloc d’instruments pour le conducteur, ainsi qu’un autre qui accueille tous les menus et options du système multimédia. Les buses d’aération situées aux extrémités sont dissimulées dans la bande qui coupe la planche de bord en deux, alors que celles situées au centre viennent décorer la console centrale. La K3 reprend également le volant à deux branches introduit sur l’EV6.

Mécaniquement, Kia a fourni des informations sur la version présentée, mais puisque ça s’est produit au Mexique, il est difficile de s’avancer sur la probabilité de voir les mêmes mécaniques chez nous. Cette K3 sera à la base équipée d’un 4-cylindres de 1,6 litre offrant 121 chevaux, un bloc qu’on imagine mal chez nous. Un 4-cylindres de 2,0 litres sera livrable en option, avec ses 150 chevaux. Voilà probablement ce qui constituera l’offre de base chez nous.

Profil de la Kia K3 2024 Photo : Kia

Ça, c’est si le modèle est commercialisé au Canada. Il est permis de croire que oui, mais dans le cas des voitures de nos jours, on ne peut plus rien éliminer comme scénario, même l’élimination du modèle.

On ne tardera pas trop à être fixés, car la K3 sera commercialisée sur certains marchés au quatrième trimestre de cette année. D’autres destinations suivront.

Aperçu de la Kia K3 2024 de l'intérieur Photo : Kia