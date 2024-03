La Kia K4 2025 : un aperçu avant le Salon de New York

La Kia Forte s’apprête à changer de robe, mais aussi de nom. En effet, la berline compacte de Kia va devenir la K4 à l’occasion de son renouvellement. La nouvelle génération du modèle sera officiellement présentée au Salon de New York à la fin du mois.

En prévision de cet événement, Kia nous a donné un premier aperçu avec trois images qui nous montrent le profil du véhicule, surtout, mais également les signatures avant et arrière du modèle.

Prochain dévoilement de la Kia K4 2025 Photo : Kia

La Kia K4 2025 sera dévoilée au Salon de l'auto de New York Photo : Kia

On remarque une suite dans les idées avec ces dernières, qui reprennent des thématiques introduites ces dernières années avec d’autres produits de la marque.

À l’origine, on croyait que la Forte deviendrait la K3. D’ailleurs, votre humble serviteur a déjà vu un modèle portant l’écusson K3 (il était transporté sur une plateforme). L’appellation K3 est d’ailleurs utilisée ailleurs dans le monde depuis un certain temps déjà pour définir la génération actuelle de la Forte.

Cependant, Kia a récemment lancé une berline compacte différente qui porte le nom de K3. On a donc décidé d’utiliser K4 pour définir la prochaine Forte.

La K4 va faire ses débuts le 21 mars prochain, avant d’être officiellement présentée une semaine plus tard au Salon de l’auto de New York. Elle est attendue dans les salles d’exposition plus tard en cours d’année en tant que modèle 2025.

Pour ce qui est des groupes motopropulseurs de cette K4, des solutions à essence sont prévues, ainsi qu’une configuration hybride un peu plus tard.