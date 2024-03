La semaine dernière, on vous présentait les premières images (plutôt floues) de la nouvelle Kia K4 qui sera officiellement dévoilée au Salon de l’auto de New York la semaine prochaine. On a maintenant une meilleure idée du design du modèle grâce à de nouvelles images officielles.

La toute nouvelle Kia K4 2025 Photo : Kia

La K4 2025 vient remplacer un modèle que l’on connaît bien, soit la berline Forte. La nouvelle venue est porteuse du nouveau langage stylistique de l’entreprise, que l’on a pu voir sur quantité de modèles récemment introduits, y compris les solutions électriques de la marque.

Ce qui nous manque pour le moment, ce sont les détails techniques concernant la voiture, des détails qui seront dévoilés la semaine prochaine, assurément.

Dévoilement de Kia K4 2025 Photo : Kia

Design extérieur de Kia K4 2025 Photo : Kia

Kia K4 2025, profil Photo : Kia

Ce qu’on remarque en observant la voiture, c’est évidemment cette signature des phares avant, qui reprennent la forme de la lettre T. Ce qui saute aux yeux, ce sont les surfaces supérieures des flancs, au-dessus des passages de roue.

La ligne de toit est de type fastback, un peu comme on a déjà vu avec la K5. Le traitement au pilier D est aussi très singulier, alors que toute la partie arrière présente une forme un peu inhabituelle. Encore une fois, l’effet en personne sera crucial pour qu’on puisse se faire une opinion.

Derrière, les feux sont reliés sur toute la largeur du coffre.

L'habitacle de Kia K4 2025 Photo : Kia

Sièges de Kia K4 2025 Photo : Kia

Aperçu de Kia K4 2025 de l'intérieur Photo : Kia

Intérieur de la Kia K4 2025

Les images de l’habitacle nous montrent une présentation très épurée. Le tableau de bord est dominé par un grand écran qui regroupe à la fois le bloc d’instruments à affichage numérique, ainsi que le système multimédia. On note la présence de boutons sous l’écran central, ainsi qu’au volant ; souhaitons qu’on ait limité l’utilisation de commandes tactiles. Une large bande horizontale se fait aussi remarquer, elle qui porte les buses d’aération.

Bref, une présentation correcte, dans le ton, mais aucunement spectaculaire.

Ne nous reste qu’à en apprendre plus concernant les mécaniques du modèle. On s’attend à ce que ces dernières soient reconduites, soit un 4-cylindres de 2,0 litres offrant 147 chevaux et 132 lb-pi de couple, ainsi qu’un 4-cylindres turbo de 1,6 litre proposant 201 chevaux et 195 lb-pi de couples. Ces moulins fonctionnent respectivement avec une transmission à variation continue, ainsi qu’avec une boîte automatique à sept rapports.

Nous verrons si d’autres options seront au menu, y compris une variante hybride.

On vous revient la semaine prochaine avec tous les détails entourant cette nouvelle berline K4.