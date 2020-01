Les cotes de consommations du Kia Seltos dévoilées

Le Kia Seltos est le nouveau venu de la gamme Kia, mais il faudra patienter un peu avant de le voir arriver, car il a été présenté en novembre dernier comme modèle 2021. C’est donc plus tard en cours d’année qu’il fera ses débuts plus officiels.

En attendant, ses cotes de consommation viennent d’être publiées par l’EPA, soit l’Environment Protection Agency américaine. Les chiffres font bien sûr référence à des miles au galon, mais une rapide conversion nous permet d’obtenir des résultats qui ressembleront à nos données.

Allons-y avec le premier moteur du Seltos, soit un 4-cylindres de 2 litres et 146 chevaux qui verra son travail être épaulé par celui d’une transmission à variation continue (CVT). Il pourra être servi avec une configuration à traction, mais le rouage intégral sera livrable. Sans surprise, la première approche va s’avérer être la plus frugale à la pompe alors que les cotes anticipées sont de 8,1 litres aux 100 kilomètres pour la conduite en ville, 6,9 litres pour celle réalisée sur l’autoroute. Au combiné, on fait état d’une médiane de 7,6 litres.

Avec la traction intégrale, on ajoute quelques dixièmes et on se retrouve avec une performance de 8,7 litres aux 100 kilomètres en ville, 7,6 litres sur l’autoroute, le tout pour un résultat total de 8,1 litres aux 100 kilomètres, en moyenne.

Avec l’autre moteur du Seltos, un 4-cylindres turbo de 1,6 litre et 175 chevaux qui va œuvrer avec une boîte automatique à double embrayage, les résultats sont de 9,4 litres pour les parcours urbains, 7,8 litres pour les randonnées sur la grande route. Au final, on devrait s’en tirer pour 8,7 litres aux 100 kilomètres. Avec ce moteur, le rouage intégral sera servi de série.

Notez que les cotes pourraient légèrement différer de ce côté-ci de la frontière. Si par exemple la véritable cote moyenne du dernier véhicule est 27,2 miles au galon plutôt que les 27 annoncés, on se retrouvera avec une médiane canadienne de 8,6 litres aux 100 kilomètres plutôt que 8,7. Les Américains n’ajoutent jamais de décimales à leurs chiffres de consommation.

Néanmoins, ça vous donne une idée de ce à quoi s’attendre avec ce véhicule à la pompe.