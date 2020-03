Comparaison : Hyundai Kona 2020 vs Kia Seltos 2021

Cette semaine, on place face à face deux modèles qui œuvrent dans un créneau très populaire au pays, celui des petits VUS. Les deux sont très récents — en fait le Seltos fait son entrée en scène cette année — et donc modernes en apparence et en fonctionnalités. Lequel de ces cousins proches est le meilleur choix, cependant ? On analyse la chose…

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Hyundai Kona 2020

Arrivé sur nos routes en 2018, le petit Kona, baptisé au nom de la ville Hawaïenne, a ajouté une version électrique l’an dernier. Il revient sur nos routes sans changement majeur pour 2020. Il est parmi les petits utilitaires qui ont connu la plus forte croissance au chapitre des ventes dans la dernière année. Les chiffres au Canada sont passés de 14 900 à 25 800 unités entre 2018 et 2019, une hausse de 78 %. Son format est bien proportionné et il offre une palette de couleurs qui s’inspire de l’arc en ciel avec des teintes attrayantes et qui sortent du gris, noir et beige habituel.

Cinq versions

Le Kona est offert en modèle : Essential, Preferred, Luxury, Trend et Ultimate.

Dans la version Essential, vous avez des roues de 16 pouces, des feux de jour à DEL, des phares automatiques, des rétroviseurs latéraux chauffants, des essuie-glace avant intermittents, des sièges avant chauffants, une sellerie en tissu, un siège du conducteur à réglages manuels, Android Auto et Apple CarPlay, une chaîne audio à six haut-parleurs, la climatisation, un régulateur de vitesse, des vitres et serrures de porte électriques, ainsi qu’un système d’accès sans clé.

Tout cet équipement de série, offert pour environ 21 500 $, explique en grande partie son succès.

Essai du Hyundai Kona 1,6 T 2019

Essai du Hyundai Kona Electric 2019

La version Preferred profite de roues de 17 pouces, de phares antibrouillards, des alertes de collision, d’angles morts et de trafic transversal arrière, de l’aide au changement de voie, d’un volant et d’un sélecteur de vitesses gainés de cuir, d’un volant chauffant et d’un accès passif sans clé.

La version Luxury amène un siège du conducteur à réglage électrique en huit positions avec soutien lombaire, un avertisseur de distance de stationnement arrière, la climatisation automatique et un toit ouvrant. Cet ensemble comprend également la suite de sécurité de base Hyundai Smartsense qui inclut une assistance au maintien dans la voie, un avertissement de l’attention du conducteur et une aide à l’évitement de collision avant avec détection des piétons.

Dans la version Trend, vous avez des roues de 18 pouces, des feux arrière à DEL, une calandre à anneaux chromés, un revêtement de carrosserie gris foncé, une plaque de protection arrière argentée, des essuie-glace qui détectent la pluie et l’affichage tête-haute. Cet ensemble reprend également le rembourrage en tissu et le siège du conducteur, et supprime les fonctionnalités Smartsense.

Le cuir, le siège électrique et Smartsense reviennent dans la garniture Ultimate, dotée de phares à DEL avec feux de virage actifs, d’un écran tactile de 8 pouces, de la recharge sans fil pour appareils cellulaires, de l’affichage en couleur à la hauteur des jauges numériques, ainsi que d’un rétroviseur à atténuation automatique.

Mêmes moteurs pour les deux montures

Le Kona comme le Seltos est offert avec deux motorisations. La mécanique de base est un 4-cylindres 2 litres de 147 chevaux et 132 livres-pieds de couple. Il est jumelé à une transmission automatique à six rapports. Vous avez droit en option à un moteur 1,6 litre turbo de 175 chevaux et 195 livres-pieds de couple relié à une boîte robotisée à sept rapports. Vous avez aussi le choix de versions à deux ou à quatre roues motrices, tout comme à des modes de conduite (eco, normal, sport).

Le châssis provient du modèle Tucson et est adapté pour le Kona. Au volant de la version 2-litres, la puissance est un peu juste si vous êtes plusieurs à bord et les reprises sont plus difficiles. Le moteur travaille fort lorsqu’il est sollicité et l’insonorisation n’est pas suffisante pour camoufler les complaintes mécaniques. Heureusement, le châssis est solide et la tenue de route est saine.

C’est dans sa version 1,6 litre que le Kona est de loin plus intéressant. Les 175 chevaux accompagnés d’un couple généreux transforment la conduite. La prise en main, l’équilibre général, la tenue de route, tout est rehaussé d’un cran, et même deux. Le mode sport donne réellement un surplus de sportivité et on sent une bien meilleure complicité entre la route et le conducteur.

Kia Seltos 2021

Kia profite d’une vague de popularité et tout semble lui réussir depuis quelques années. Le Seltos vise dans le mille pour le style, le côté pratique et un prix réaliste dans un habillage désirable. La recette qui a réussi avec le Telluride est reprise avec le Seltos qui vient se glisser entre le Soul et le Sportage dans une approche plus haut de gamme que le Niro.

Quatre versions

Le Seltos est offert en version LX, EX, EX Premium et SX. Kia, tout comme Hyundai, en offre un excellent rapport prix/équipement. Vous obtenez de série dans toutes les versions Android Auto et Apple CarPlay. L’écran multimédia de 8 pouces passe à 10,25 pouces avec le système multimédia Intelligence UVO dans les modèles haut de gamme. La chaîne audio de qualité supérieure avec 8 haut-parleurs Bose est aussi offerte dans les modèles SX, ainsi que l’affichage tête-haute. Les sièges avant chauffés sont de série, les sièges arrière chauffés en option, tout comme les sièges avant ventilés. Vous retrouvez aussi une prise USB de série à l’arrière. Le système de navigation se pointe seulement avec les versions SX.

Différente plateforme

Contrairement à ce que bien des gens pensent, le Seltos et le Kona ne partagent pas la même plateforme. Le Seltos est légèrement plus grand. Mais c’est surtout grâce à ses formes régulières et à son toit plus élevé que les passagers se sentiront plus à l’aise. Dans la catégorie des bonnes idées, il y a les sièges avant qui sont larges et confortables. Les sièges arrière s’inclinent de quelques centimètres pour un confort supplémentaire pour les plus longs trajets, ce qui est relativement nouveau parmi les petits VUS.

Bien qu’il ne soit livrable que dans le modèle SX haut de gamme, le système audio Bose à huit haut-parleurs est un plus pour le confort auditif. C’est la première fois que Kia équipe un véhicule d’un système Bose (le constructeur automobile a utilisé Harman Kardon dans les modèles précédents) et le son est excellent pour un véhicule offert à ce prix.

Parmi les moins bonnes idées, l’intérieur est couvert de plastique noir dont la qualité est douteuse à certains endroits même dans les versions SX, c’est ici que le Seltos perd quelques points.

Mêmes moteurs

Le Kona et le Seltos offrent les mêmes moteurs. Il y a toutefois une nuance et elle est digne de mention. Alors que le moteur 2-litres de base offre une boîte CVT avec le Seltos, Hyundai a opté pour une boîte automatique à six rapports, beaucoup plus intéressante que la CVT, qui ne consomme pas plus. Le moteur 1,6 litre turbo vient dans les deux cas avec la boîte à double embrayage à sept rapports. Même si le travail de cette dernière est un peu saccadé, c’est la plus intéressante sur la route. Si vous devez choisir le moteur 2-litres, le Kona et sa boîte automatique vont épargner vos oreilles des quelques sons disgracieux de la boîte CVT.

Avantage Hyundai Kona

Nous venons de le souligner, la boîte automatique offre le meilleur mariage avec le moteur 2-litres et le prix de base est un peu plus bas avec le Kona.

Avantage Kia Seltos

Le Seltos est un brin plus spacieux, offre une meilleure insonorisation et plus d’espace pour les passagers à l’arrière, tout comme à l’espace de chargement.

Similitudes

Vous avez la même garantie, des chiffres de consommation similaires, sans parler du rendement et de l’équipement complet à prix réaliste. Dans les deux cas, vous avez aussi un modèle de base à deux roues motrices et des versions à traction intégrale en grimpant dans les gammes.

Verdict

Une décision difficile, car vous avez dans les deux cas un véhicule de grande qualité. Malgré la présence d’une boîte CVT un peu agaçante, nous allons tout de même pencher du côté du Seltos pour des raisons pratiques. Ce dernier offre un aménagement plus spacieux avec de meilleurs dégagements, des éléments très importants pour les familles qui apprécient tout petit espace supplémentaire dans un VUS. Le modèle est promis à un beau succès.

Hyundai Kona 2020

On aime

Boîte automatique à six rapports

Comportement solide

Beaucoup d’équipement de série

On aime moins

Modèle de base un peu bruyant

Moteur 2-litres un peu juste

Volume intérieur plus petit

Kia Seltos 2021

On aime

Style réussi

Espace généreux et bien aménagé

Équipement complet

On aime moins

Un peu trop de plastiques bon marché

Boîte CVT qui souffre à l’effort

La boîte à double embrayage est hésitante à bas régime

Fiches techniques

... Hyundai Kona 2020 Kia Seltos 2021 Transmission Auto 6 vit ou Robotisée 7 vit CVT ou Robotisée 7 vit Rouage 2 ou 4 RM 2 ou 4 RM 2,0 l (2RM) 2,0 l (2RM) Consommation (ville) 8,6 l / 100 km 8,2 l / 100 km Consommation (route) 7,0 l / 100 km 7,1 l / 100 km 1,6 T 1,6 T Consommation (ville) 9,2 l / 100 km 9,4 l / 100 km Consommation (route) 7,8 l / 100 km 8,7 l / 100 km Moteur 2,0 l 2,0 l Type Essence Essence Puissance 147 ch 146 ch Couple 132 lb-pi 132 lb-pi Cylindres 4 4 Moteur 1,6 T 1,6 T Type Essence Essence Puissance 175 ch 175 ch Couple 195 lb-pi 195 lb-pi Cylindres 4 4 Capacités Espace chargement 544 L, 1296 L 753 L, 1778 L Réservoir de carburant 50 L 50 L Dimensions Longueur 4165 mm 4369 mm Largeur 1800 mm 1801 mm Hauteur 1565 mm 1631 mm Empattement 2600 mm 2629 mm Garantie 5 ans / 100 000 km 5 ans / 100 000 km Prix 21 249 $ à 32 449 $ 22 995 $ à 32 595 $