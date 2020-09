Kia Canada présente son Sorento 2021

La quatrième génération du Kia Sorento va débarquer cet automne au pays et les acheteurs en auront beaucoup à se mettre sous la dent. Le plus populaire véhicule de l’entreprise subit une transformation que l’on peut qualifier de très importante pour 2021.

Faisons le tour de la question en examinant les grandes lignes. Nous aurons l’occasion de vous revenir avec plus de détails, mais surtout, nos impressions de conduite lorsque nous en aurons pris le volant.

Nouvelle plateforme et nouveaux moteurs

Le Sorento 2021 va reposer sur une nouvelle plateforme, la N3, qui se présente plus légère et plus rigide que celle remplacée. Cette dernière fait en sorte qu’on gagne 35 mm d’empattement, ce qui va se traduire par un gain en espace à l’intérieur ; on parle de 14 mm pour la deuxième rangée et de 93 mm pour la troisième. Le poids total fond quant à lui de 3,1 %, alors que la rigidité de torsion de la structure augmente de 4 % par rapport au modèle en fin de carrière.

Deux nouvelles mécaniques seront aussi au service du nouveau Sorento. Dans un premier temps, un moteur 4-cylindres de 2,5 litres vient remplacer le bloc de 2,4 litres qui était au service du VUS depuis un certain temps déjà. La nouvelle unité va proposer une cavalerie de 191 chevaux et un couple de 182 livres-pieds, tout en promettant une consommation moyenne de 9,7 litres aux 100 kilomètres. Selon Kia, c’est une amélioration de 4,9 % par rapport à l’ancienne mécanique qui proposait une cote de 10,2 litres.

Puis, un 4-cylindres turbo de 2,5 litres offrant 281 chevaux et 311 livres-pieds de couple sera offert de série sur quatre des six variantes du modèle. Avec lui, on enregistre aussi un gain en matière de consommation alors que sa cote moyenne estimée est de 9,9 litres aux 100 kilomètres. C’est 10,5 % de mieux que ce que proposait le moteur V6 de 3,3 litres qui équipe toujours les versions 2020.

Là où on perd quelque chose, c’est en matière de capacité de remorquage. Le nouveau Sorento verra ces dernières plafonner à 3500 livres. Questionné à ce propos, Kia répond que la capacité du Sorento répond à la majorité des besoins des acheteurs et que maintenant que la firme compte sur un modèle capable d’en offrir plus à ce chapitre, le Telluride, elle pouvait se permettre ce « recul » avec le Sorento.

Là-dessus, c’est la clientèle qui va parler, ultimement, mais Kia retire une corde à son arc avec ce nouveau Sorento.

Six versions

Au menu, six variantes seront proposées, soit LX+, LX Premium, X-Line, EX, EX+ et SX. Le moteur turbo se pointe dans la gamme à compter de la nouvelle variante X-Line qui met l’accent sur la sportivité. Plus de détails nous parviendront à propos de cette dernière, mais on sait déjà qu’elle va profiter d’une garde au sol légèrement plus élevée. Elle va aussi proposer des éléments stylistiques distinctifs, tout comme des sièges capitaines à la deuxième rangée.

Chaque Sorento 2021 sera livré avec la traction intégrale, trois rangées de sièges et une boîte automatique à huit rapports.

Les prix seront dévoilés peu de temps avant les débuts officiels du véhicule chez nous.

Quant aux variantes hybrides et hybrides enfichables qui nous ont été promises, elles nous parviendront plus tard au cours de la prochaine année. Et si vous vous demandez pourquoi les États-Unis auront droit à la déclinaison hybride avant nous, c’est que cette dernière profitera d’une configuration à traction. Ce n’est que plus tard que les modèles hybrides (et hybrides enfichables) dotés de la traction intégrale sortiront des usines.

Habitacle

À l’intérieur, on aura aussi droit à une transformation complète. Le modèle pourra être livré avec un tableau de bord entièrement numérique sur écran de 12,3 pouces. Un moniteur d’angles morts montrera aussi des images captées par les caméras latérales, et ce, en temps réel, lorsque les clignotants seront activés. On a vu l’approche avec le Telluride, notamment.

On pourra retrouver jusqu’à huit ports USB à l’intérieur. Quant à l’écran du système multimédia, sa taille sera de 8 ou de 10,25 pouces, selon la version ou l’option sélectionnée. L’approche UVO sera aussi de la partie avec toutes ses fonctionnalités. En matière de sécurité, juste pour vous donner une idée, deux pages du communiqué de presse étaient consacrées aux caractéristiques que l’on peut retrouver avec le modèle. C’est complet, disons.

Esthétiquement, vous pouvez le voir sur les photos publiées par l’entreprise, la signature du nouveau Sorento est forte, surtout à l’arrière avec ces feux composés de deux sections. À bord, de nouveaux matériaux ont été retenus, dont des touches en satin.

Conclusion

Comme mentionné, le Sorento est un modèle hyper important au sein de la gamme Kia. Ce n’est donc pas surprenant de voir son créateur lui apporter une telle attention.

Fait intéressant, on s’attend à ce qu’il laisse sa place de meilleur vendeur au Seltos en 2021.

Du reste, on vous revient avec un essai routier complet lorsque nous aurons l’occasion de prendre le volant.