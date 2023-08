Le Kia Sorento 2025, qui profite d’un style retravaillé, vient d’être présenté en avant-première. Les images du modèle qui ont été partagées sont celles des versions destinées au marché domestique du constructeur coréen, mais nous pouvons nous attendre à ce que nos versions du Sorento soient éventuellement identiques, même si les groupes motopropulseurs et les versions risquent d’être différents.

Nous reviendrons donc sur ces détails une autre fois. Pour l’instant, concentrons-nous sur le fait que nous avons un bon aperçu d’un design qui a été mis à jour à l’extérieur et à l’intérieur.

Le nouveau Kia Sorento 2025 Photo : KIA

Le design du 2025 Kia Sorento

Tout d’abord, le prochain Sorento hérite d’un nouveau faciès qui reflète plus fidèlement la signature visuelle Opposites United de la marque — et se rapproche ainsi du VUS Telluride à bien des égards. La calandre est plus grande et plus agressive, et de part et d’autre de celle-ci se trouvent des phares redessinés.

À l’arrière, nous trouvons des feux repensés et quelques nouveaux détails, ainsi qu’une plaque de protection pour une apparence plus robuste.

L'intérieur du nouveau Kia Sorento 2025 Photo : KIA

L'intérieur du Kia Sorento 2025

Les changements sont plus substantiels à l’intérieur, à commencer par l’intégration du large écran incurvé qui a été introduit ailleurs dans la gamme du constructeur. Ce dernier comprend une section centrale de 12,3 pouces. D’autres éléments de design au tableau de bord — les buses d’aération, par exemple — ont été redessinés pour s’harmoniser à la nouvelle approche. La sellerie des sièges, quant à elle, profite de surpiqûres.

Kia promet également des technologies améliorées avec ce Sorento mis à jour, par exemple le démarrage par empreinte digitale. Comme c’est le modèle coréen qui est présenté, il pourrait y avoir des différences avec les versions du Kia Sorento 2025 qui arriveront en Amérique du Nord. Nous pourrions tout savoir à ce sujet avant la fin de l’année 2023, ou bien au début de la prochaine.