Un avenir électrique pour la Kia Stinger ?

Est-ce qu’un avenir électrique est dans les cartes pour la Kia Stinger ? Cette voiture a beau être extraordinaire et avoir été encensée par la critique, il n’en demeure pas moins qu’elle ne se vend pas beaucoup puisque les consommateurs n’en ont que pour les VUS.

Son avenir a même été remis en doute à quelques reprises, même si son arrivée sur le marché est très récente (2018).

Voilà pourquoi son avenir pourrait passer par l’électrification. Lors d’une entrevue réalisée par Top Gear avec le responsable du design chez Kia, Karim Habib, il a été possible d’avoir la confirmation que le modèle était appelé à subir un rafraîchissement de mi-parcours, mais aussi de la façon dont son avenir était envisagé.

En substance, Karim Habib a mentionné qu’il espérait que l’esprit de la Stinger soit conservé à travers l’évolution de la marque Kia, mais aussi qu’au fur et à mesure que « la technologie se tourne vers les véhicules électriques et que l’appétit pour ces derniers évolue, la conception des modèles doit probablement évoluer elle aussi. »

Photo : D.Boshouwers Kia Stinger, nom

Est-ce là l’indice que le Stinger pourrait éventuellement passer à l’électrification ? C’est à voir, mais il ne faudrait pas être surpris de la chose.

Kia a déjà annoncé son intention de lancer 11 nouveaux véhicules électriques à travers le monde d’ici 2025, dont certains équipés d’un système de 800 volts pour la recharge ultra rapide. Une plateforme spécialement conçue pour les produits électriques est à être développée en partenariat avec Hyundai et elle pourra accueillir des modèles plus gros et plus puissants que le Soul EV ou le Niro EV, les deux offres existantes de Kia en la matière au moment d’écrire ces lignes.

Conséquemment, cela ouvre la porte à la possibilité d’une Stinger électrique ou d’une berline similaire. Karim Habib a aussi fait allusion à la nécessité de conserver le style sportif et sculpté (et abordable) de la voiture, à défaut de la conservation du nom au catalogue.

Photo : D.Boshouwers Kia Stinger, trois quarts arrière

Chose certaine, une Stinger électrique se montrerait plus performante que la version de base actuelle qui est pourvue d’un 4-cylindres turbo de 2 litres et 255 chevaux. En fait, ses performances se rapprocheraient sans doute des 365 chevaux offerts par le V6 biturbo. Pour ce qui est de l’autonomie, Kia travaille également sur une technologie de batterie qui promet une autonomie autour de 500 kilomètres.

En attendant, c’est une modernisation du style intérieur et extérieur de la Stinger auquel nous aurons droit et selon ce qui circule, la puissance des deux moulins proposés serait aussi revue à la hausse.