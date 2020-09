On l’a vu apparaître sous différentes formes depuis quelques mois déjà, et même lors d’un événement relié au design à New York en septembre dernier. Cependant, c’est au Salon de Détroit de 2019 que la version de production du Kia Telluride a enfin fait ses débuts.

Au Salon de Los Angeles de novembre 2018, on a eu droit au Hyundai Palisade ; voici la déclinaison Kia de ce dernier dans le segment des VUS pleine grandeur.

Et le Telluride… il est grand. En fait, c’est simple, Kia n’a jamais proposé un véhicule de cette dimension. Et devinez quoi ? Il est destiné au marché américain uniquement. Là, pas de surprise.

Quant au style, la firme coréenne dit s’être inspirée des VUS « originaux » et « légendaires » qui ont donné naissance à cette mode. On retrouve donc un style très carré… et de la place pour beaucoup de gens. Huit en fait, grâce à un aménagement à trois rangées de sièges.

Sous l’immense capot, on retrouve un V6 de 3,8 litres à cycle Atkinson, un bloc proposant la bagatelle de 291 chevaux et 262 livres-pieds de couple. Que les propriétaires de roulottes se rassurent, une charge de 5000 livres pourra facilement être tractée. Une suspension à nivellement automatique sera aussi offerte. Cette dernière ajuste la hauteur du véhicule selon les charges qu’il accueille afin d’offrir la meilleure stabilité possible. Des versions à traction seront proposées et la motricité tous azimuts sera bien sûr livrable. Ces informations sont relatives aux modèles destinés à nos voisins du sud ; on verra bien si ces variantes animées des roues avant seront proposées chez nous.

Voilà pourquoi on évitera de s’étendre sur les déclinaisons et leur niveau d’équipement. Des différences pourraient caractériser les modèles canadiens.

Tous les Telluride profiteront cependant de modes de conduite, un élément qui est devenu la norme à travers l’industrie. À noter que dans son cas, la sélection des paramètres Confort et Neige octroieront 20 % du couple à l’arrière seulement. En optant pour le réglage sport, la puissance sera distribuée à l’avant dans une proportion de 65 %. Il sera également possible d’obtenir un rapport 50-50 avec le mode « lock ».

À l’intérieur, l’accent est mis sur le luxe, ce qui est de mise pour un produit appelé à reposer au sommet de la hiérarchie. Le niveau d’équipement sera complet, tant au chapitre de la connectivité que de la sécurité.

Les prix du modèle seront communiqués lorsque les débuts du véhicule seront imminents, un peu plus tard cette année.

Article par Auto123.com