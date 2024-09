Lamborghini célèbre les 50 ans de la Countach

On dit souvent que le temps passe vite, mais il n’y a rien de tel que le rappel d’un anniversaire important pour nous le souligner. Lamborghini nous le remémore cette semaine avec une petite mise en scène nous faisant voir une image de la première Countach produite il y a 50 ans.

En fait, la compagnie a ramené ce premier exemplaire à la même usine et ligne de production où il a été conçu, soit au plan toujours actif de Sant’Agata Bolognese, en Italie.

La Lamborghini Countach LP 400 1974, à son usine d'origine | Photo : Lamborghini

La Lamborghini Countach LP 400 1974, avec la nouvelle Lamborghinni Revuelto | Photo : Lamborghini

La production du modèle avait été lancée en mars 1974, plus précisément. La Countach allait marquer une génération, elle qui allait être produite pendant 16 ans. Qui, dans les années 80, n’a pas eu une affiche de cette voiture bien en vue dans sa chambre ou dans son garage ? Le modèle faisait rêver avec ses lignes futuristes.

Même 50 ans plus tard, on a l’impression d’admirer un véhicule futuriste.

En tout, quelque 2000 exemplaires seulement ont été assemblés en l’espace d’une décennie et demie.

Production de la Countach de Lamborghini, dans les années 70 | Photo : Lamborghini

Production de la Countach de Lamborghini, dans les années 70 | Photo : Lamborghini

Production de la Countach de Lamborghini, dans les années 70 | Photo : Lamborghini

Production de la Countach de Lamborghini, dans les années 70 | Photo : Lamborghini

Lamborghini a également publié des photos d’époque de la ligne de production de la Countach au fil des ans, ce qui nous permet de voir des versions LP 500 et LP 5000 en cours d’assemblage. Ces derniers représentent la grande majorité de la production totale de la Countach.

D’ailleurs, nous vous invitons à prendre le temps d’admirer les photos partagées par Lamborghini. Elles nous font voir à quel point les procédés de fabrication ont évolué en 40-50 ans.

Lamborghini a même pris le temps d’organiser une séance photo avec une Revuelto, son modèle phare actuel. Un lien existe entre les deux bolides, soit le fait qu’ils soient animés par une mécanique à 12 cylindres.

« Nous sommes fiers de continuer à produire nos sportives à l’endroit où la Countach a été créée », a déclaré Ranieri Niccoli, le directeur de la production chez Lamborghini.

La Lamborghini Countach LP 400 1974, de profil | Photo : Lamborghini

La Lamborghini Countach LP 400 1974, portes ouvertes | Photo : Lamborghini