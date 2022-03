Lamborghini cesse à son tour ses activités en Russie

Le conflit en Ukraine en est déjà sa deuxième semaine. Alors que la situation ne semble pas sur le point de se résorber, on voit de plus en plus d’entreprises cesser leurs activités là-bas, en guise de représailles et de sanctions économiques.

Notre rôle n’est pas de traiter les décisions prises par les McDonald et IKEA de ce monde, mais lorsque ça touche l’automobile, ça nous concerne. Et les nouvelles à ce sujet commencent à se multiplier.

Cette semaine, c’est Lamborghini qui s’est manifesté. Le constructeur italien a annoncé sa décision sur son compte Twitter. La compagnie commente bien sûr le conflit, mais prend le temps de ne pas pointer directement la Russie du doigt. L’entreprise fait des affaires d’or là-bas, ce qui explique sa prudence. Néanmoins, elle se devait d’agir, de toute évidence. Elle se déclare profondément attristée par les événements et observe la situation avec une grande inquiétude.

Elle suspend donc ses activités au pays de la vodka en raison de la situation actuelle. Au début du mois, c’est la maison-mère, Volkswagen, qui cessait de produire des modèles à l’intérieur de ses usines russes de Kalouga et de Nijni Novgorod. La compagnie a également interrompu de façon temporaire les exportations de ses modèles vers la Russie.

Puis, souhaitant contribuer à sa façon, Lamborghini a annoncé qu’elle allait faire un don à l’ONU (Organisation des Nations Unies) afin de venir en aide aux réfugiés. En date d’aujourd’hui, il est estimé qu’environ deux millions de personnes ont fui ou sont sur le point de quitter l’Ukraine.

Nous suivons la situation de près et nous vous reviendrons sous peu avec plus d’informations concernant l’ensemble des effets de la guerre sur l’industrie.