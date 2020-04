Ce mois-ci, le nouveau Defender de Land Rover devait faire ses débuts auprès de la presse automobile. Les modèles réservés aux journalistes vont plutôt prendre la direction des responsables de la Croix-Rouge du Royaume-Uni afin de servir à l’effort de l’organisme contre le coronavirus.

L’ironie, c’est que le modèle effectue un retour cette année et qu’il y a plus de 60 ans, il avait été utilisé une première fois pour soutenir les opérations de la Croix-Rouge au Moyen-Orient. Le voilà à nouveau impliqué dans une mission humanitaire.

Le Defender doit en principe faire ses débuts chez nous au cours de la première moitié de l’année. Land Rover jure que ses plans à ce chapitre n’ont pour l’instant pas été modifiés par le coronavirus.

Lorsque ce VUS va enfin se pointer, on prévoit de belles choses pour lui en raison du nom légendaire qu’il porte, mais surtout en raison de son style craquant. Rappelons qu’il sera au départ proposé en deux versions. D’abord, le Defender 90, un modèle à deux portes et à empattement court, ainsi que le Defender 110, une version à quatre portes et à empattement long.

Deux moteurs seront livrables, soit un 4-cylindres turbo de 2 litres développant 296 chevaux et 295 livres-pieds de couple, de même qu’un 6-cylindres turbo de 3 litres profitant d’un système hybride léger. La puissance de cette mécanique sera de 395 chevaux et 406 livres-pieds de couple.

Le nouveau Defender sera également doté de capacités hors routes de premier plan avec la motricité aux quatre roues de série et une boîte de transfert à deux vitesses. Le modèle va aussi proposer une garde au sol élevée et un sera équipé du système de gestion de terrain de la marque, lequel offre des réglages qui permettent d’adapter le comportement du véhicule en fonction du type de surface sur lequel il se trouve.

Bien sûr, nous aurons l’occasion de voir le Defender dans le prochain film de James Bond, mais il faudra patienter dans ce cas précis, car la sortie du film a été reportée au 25 novembre en raison de la pandémie.