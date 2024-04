Land Rover a partagé les premières images de la version tout électrique de son VUS phare, le Range Rover. Ce dernier subit actuellement des tests à des températures extrêmement froides, au cercle polaire arctique.

Aperçu du Land Rover Range Rover électrique | Photo : JLR

Il faudra un œil affûté pour voir les différences entre les versions à essence et l’électrique. Disons qu’on reconnaît la signature de loin. Il ne fallait pas s’attendre à voir la compagnie jouer avec le design de son utilitaire qui a toujours joué la carte de la tradition. C’est ce que ses acheteurs attendent de lui, que ce soit avec un moteur à essence ou une motorisation électrique. Le Range Rover équipé d’une batterie va profiter de la même plateforme qui reçoit les variantes actuelles.

Concernant les tests qui se déroulent en ce moment, on se concentrerait sur la batterie et l’unité d’entraînement électrique, qui ont été conçues en interne. Et l’on teste le véhicule à des températures diamétralement opposées, soit -40 degrés Celsius, ainsi que 50 degrés Celsius, cette fois du côté du Moyen-Orient.

La perte d’autonomie l’hiver, on ne vous apprend rien, est un enjeu au Canada. Et avec un véhicule qui promet d’être très lourd, elle pourrait être très importante.

Le tout nouveau Land Rover Range Rover électrique | Photo : JLR

Le site Carbuzz rapporte également que le Range Rover électrique va introduire un nouveau système de contrôle de la traction. Ce dernier va offrir une adhérence supérieure sur la glace, la neige et le gravier. Concrètement, au lieu de s’appuyer sur le système de freinage antiblocage, le VUS va gérer le patinage des roues via l’intermédiaire d’unités de commande électriques individuelles, ce qui laisse supposer une configuration à quatre moteurs.

La compagnie a aussi développé un logiciel qui permet au régulateur de vitesse de limiter le patinage des roues, sans l’intervention du système ABS (Anti-Blocking System). Ce logiciel fonctionne de concert avec les systèmes de contrôle de la stabilité et du châssis, ce qui permet d’améliorer le raffinement et la traction.

Sans vouloir être mesquin, considérant l’historique des problèmes électroniques que vivent souvent les produits de la marque, le simple fait d’ajouter de l’électronique fait peur. On verra bien.

Pour le reste, il faudra voir à quel moment sera officiellement présenté le modèle. Il pourrait nous être dévoilé plus tard vers la fin de l’année, ou quelque part en 2025.