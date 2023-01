Mercedes-Benz va graduellement délaisser les lettres EQ

• Les lettres EQ identifiant les modèles électriques chez Mercedes-Benz seront éventuellement abandonnées par le constructeur.

• La compagnie avait annoncé l’apparition des lettres EQ pour identifier ses modèles électriques en 2016.

• Selon ce que rapporte le journal allemand Handelsblatt, la transition va s’amorcer en 2024.

Mis à jour le 13 janvier, 2022.

En lançant sa division de modèles électriques, Mercedes-Benz a introduit les lettres EQ pour les identifier. Ça devient rapidement répétitif et ça peut être mélangeant pour les acheteurs, surtout lorsqu’on considère que les modèles à essence sont toujours présents dans la gamme avec leurs propres nomenclatures.

Disons que c’est plus compliqué que ce qu’on peut voir chez Chevrolet avec un Blazer et un Blazer EV (à venir).

Selon ce que rapporte le quotidien allemand Handelsblatt, citant des sources au sein de l’entreprise, le tout est appelé à changer. Concrètement, Mercedes-Benz devrait abandonner l’identification EQ dès la prochaine génération de voitures compactes, qui devraient être commercialisées à partir de fin 2024.

Photo : Mercedes Benz Concept Mercedes-Benz EQG

La raison est simple. Une fois que la gamme sera entièrement électrifiée, il sera superflu d’utiliser des lettres qui visaient au départ à démarquer ces modèles. On pourra retourner à des appellations servant à identifier le véhicule.

C’est en 2016 que la sous-marque EQ avait été annoncée. Le premier modèle tout électrique avait été le VUS électrique EQC, lancé en 2019.

Un porte-parole de la division dess produits EQ de Mercedes a déclaré que la marque était un pilier important de la stratégie d’électrification du constructeur. Il a aussi ajouté que la compagnie était pour adapter le positionnement de ses véhicules et l’utilisation des lettres EQ en fonction de la situation, mais qu’il était encore trop tôt pour livrer quelques détails à ce sujet.

Du côté canadien, Zach Paget, Responsable des produits et des communications avec les médias, avait ceci à ajouter concernant cette nouvelle :

« Il est toujours important pour nous d’étayer notre pilier stratégique “Lead in Electric” avec la marque Mercedes-EQ. Avec les modèles EQ, nous nous adressons aux clients qui se sentent particulièrement interpellés par le progressisme et la force d’innovation dans le domaine de la mobilité électrique. Dans le but de passer au tout électrique à partir de notre marque mère Mercedes-Benz d’ici la fin de la décennie, nous adapterons le positionnement des véhicules et donc aussi l’utilisation de la marque de manière contemporaine, mais il est encore trop tôt pour donner des détails. »