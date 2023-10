Lors du Japan Mobility Show 2023 à Tokyo, Lexus a marqué à travers les concepts LF-ZC et LF-ZL un tournant majeur en présentant sa vision futuriste de la mobilité électrique.

Le nouveau concept Lexus LF-ZC Photo : Lexus

Dévoilement du concept Lexus LF-ZC Photo : Lexus

La Lexus LF-ZC

Derrière ce nom, qui signifie « Lexus Future Zero-emission Catalyst », se cache un concept à stature de berline compacte, mais qui promet un espace intérieur comparable à celui d'un véhicule plus imposant.

Cette prouesse est rendue possible grâce à une nouvelle plateforme modulaire, développée en collaboration avec Toyota. Cette plateforme mise sur le « megacasting », une technique qui modernise le processus d’assemblage en réduisant le nombre de pièces.

La promesse d'une autonomie doublée est assurée par la nouvelle batterie prismaticale, signe d'une efficacité redéfinie.

Mais ce qui distingue réellement la LF-ZC, c'est le système d'exploitation Arene. Cet OS intelligent, conçu pour offrir une expérience utilisateur inédite, adapte les caractéristiques de conduite selon le style du conducteur grâce à l'intelligence artificielle.

Présentation du nouveau Lexus LF-ZL Photo : Lexus

L'intérieur du concept Lexus LF-ZL Photo : Lexus

Le Lexus LF-ZL

Ce concept de VUS électrique s'inscrit comme le joyau de la couronne Lexus. Il représente une vision où la technologie, le luxe et la durabilité se rencontrent. Sa philosophie est d'assurer interconnectivité plus approfondie entre la mobilité, les utilisateurs et la société, tout en incarnant un luxe durable et respectueux de l'environnement.

Au-delà de ces innovations technologiques, Lexus a intégré le bambou dans le design intérieur du véhicule. Ce matériau, à la fois rapide à pousser et excellent pour l'absorption du CO2, témoigne de l'engagement de Lexus envers une approche éco-responsable.

En lien avec son ambition d'être entièrement électrique d'ici 2035, Lexus réaffirme avec ces deux concepts sa vision et sa détermination à être à l'avant-garde de la mobilité électrique. Il reste maintenant à voir à quoi ressembleront les produits finaux, quand ils seront prêts et sur quels marchés le constructeur prévoit de les introduire.

Design extérieur du concept Lexus LF-ZL Photo : Lexus

L'avant du concept Lexus LF-ZC Photo : Lexus