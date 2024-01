Lexus a annoncé les prix pour son VUS tout électrique RZ 2024. Le RZ 450e est encore une fois la seule variante proposée, bien qu’en trois versions. Son prix de base diminue légèrement par rapport à sa première année sur le marché. Il est maintenant de 64 900 CAD.

Comme l’année dernière, le modèle sera livrable en trois finitions : Signature, Luxe et Exécutif. Toutes profitent du même groupe motopropulseur qui délivre une puissance de 312 chevaux et une autonomie estimée à plus de 360 km, en fonction de la taille des roues choisies. Cela inclut une configuration à traction intégrale (grâce à deux moteurs électriques) et une batterie de 72,4 kWh. Le temps d’accélération de 0 à 100 km/h est affiché à 5,4 secondes.

Après les 64 900 $ pour le RZ 450e Signature, le prix du RZ 540e Luxe est fixé à 74 150 $ (légèrement plus élevé qu’en 2023), tandis que le modèle haut de gamme RZ 450e Exécutif commence à 81 050 $ — également en légère hausse par rapport à l’année dernière. Les prix ne comprennent pas les frais de transport et de préparation.

Lexus RZ 2023/24 noir Photo : Lexus

Voici les détails des versions pour le Lexus RZ EV 2024 :

Lexus RZ 450e Signature 2024 (PDSF de 64 900 $) – Le modèle de base comprend, notamment :

– Un système audio Lexus Display avec écran tactile de 14 pouces et 10 haut-parleurs

– L’interface Lexus avec les fonctionnalités Remote Connect, Service Connect et Safety Connect

– Un bloc d’instruments à affichage numérique complet de sept pouces

– Un rétroviseur électrochromatique avec système intégré HomeLink

– La climatisation automatique indépendante à deux zones

– Un volant chauffant et des sièges avant chauffants avec revêtement NuLuxe

– Un système d’éclairage d’ambiance à l’intérieur

– Des lave-phares

– Des feux arrière Hi-LED

– Des rails de toit

– Des pneus toutes saisons ceinturant des roues en alliage de 18 pouces à cinq rayons, avec finition usinée gris métallisé foncé

Nouveauté cette année, ce modèle est maintenant équipé de tapis protège-sol pour le tapis et d’un ensemble de cadrans mis à jour qui affiche la consommation d’énergie en pourcentage.

Lexus RZ 450e Luxury 2024 (PDSF 74 150 $) – Ce modèle reprend les éléments de la version Signature et y ajoute :

– L’interface Lexus avec les fonctionnalités Drive Connect

– Un toit panoramique fixe, en verre (au lieu des rails de toit)

– Un hayon arrière à déploiement électrique avec activation par capteur pour un fonctionnement mains libres

– Des sièges avant chauffants et ventilés, y compris un chauffage radiant pour les genoux

– La mémorisation pour la position du siège conducteur

– Une colonne de direction à réglages électriques

– Des rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique vers le bas en marche arrière

– Un éclairage d’accueil aux portières

– Un système d’éclairage d’ambiance ombré à une seule teinte à l’intérieur

– Des technologies de sécurité supplémentaires (y compris l’assistance aux embouteillages, l’assistance au changement de voie, l’alerte de trafic transversal avant et l’assistance au stationnement intuitive avec freinage automatique)

– Des pneus d’été haute performance montés sur des roues en alliage de 20 pouces à dix branches divisées, avec finition usinée noire.

Nouveauté pour 2024, ce modèle inclut une clé numérique et un rétroviseur à affichage numérique. Cette version offre une autonomie allant jusqu’à 315 km.

Lexus RZ 450e Executive 2024 (PDSF 81 050 $) – Cette variante améliore le niveau de finition Luxe avec plusieurs ajouts, dont :

– Un système audio premium Mark Levinson à 13 haut-parleurs

– Un volant à capteurs tactiles

– Un bloc d’instruments haut de gamme

– L’affichage tête-haute

– Un système de feux de croisement adaptatif avec nivellement dynamique

– Un toit panoramique fixe en verre avec fonction d’assombrissement

– Des sièges en Ultrasuede

– Des sièges arrière chauffants

– Un système de stationnement avancé

– La clé numérique

– Des vitres latérales avant et arrière en verre acoustique

– Un éclairage d’ambiance ombré à plusieurs couleurs

– Des pneus d’été hautes performances montés sur des roues en alliage de 20 pouces à dix branches divisées, avec finition gris anthracite

Le Lexus RZ 450e 2024 est maintenant en vente chez les concessionnaires Lexus… au Québec et en Colombie-Britannique, précise l’entreprise.