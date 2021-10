Lexus s’est associée à Marvel Studios pour collaborer à la création de 10 concepts basés sur les super héros du prochain film, Eternals. Avant sa sortie prévue le 5 novembre prochain, la marque de luxe de Toyota a dévoilé les véhicules personnalisés inspirés par le design de l’armure, l’iconographie et les super pouvoirs de chaque Éternel.

Mettant en vedette Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden et Kit Harington, entre autres, le film est centré sur une race d’êtres immortels aux pouvoirs surhumains qui vivent sur terre depuis des milliers d’années.

Les véhicules Lexus Eternals aux designs uniques regroupent les modèles GX, LX, LS, IS, RC F, NX et LC500.

Le personnage de Thena, interprété par Angelina Jolie, possède de nombreuses capacités, notamment une vitesse, une force, une durabilité et une capacité surhumaine de régénération. Le personnage est parfaitement assorti au coupé LC 500 qui prend l’appellation de « Thena x Lexus LC 500 ».

Photo : Lexus Thena x Lexus LC 500

Photo : Lexus Makkari x Lexus RC F Track Edition

Makkari, l’Éternel le plus rapide joué par Lauren Ridloff, est un mariage parfait pour la Lexus la plus rapide de la gamme, d’où le nom « Makkari x Lexus RC F Track Edition ». De son côté. Salma Hayek joue le rôle d’Ajak, une femme puissante et autoritaire. Celle-ci fait équipe avec un modèle qui en impose également, le GX, ou plutôt l’« Ajak x Lexus GX ».

Photo : Lexus Ajak x Lexus GX

Certains Éternels sont associés au même modèle Lexus. Voici une liste complète des concepts associés aux personnages :

Thena x Lexus LC 500

Makkari x Lexus RC F Track Edition

Ajak x Lexus GX

Druig x Lexus GX

Gilgamesh x Lexus LX

Ikaris x Lexus LS

Kingo x Lexus IS

Phastos x Lexus LX

Sersi x Lexus RC F

Sprite x Lexus NX

Chaque véhicule est doté d’une lueur dorée émanant de la calandre et du dessous. Celle-ci reflète l’énergie que partagent les personnages. Ces voitures de super héros seront exposées lors de divers événements et fêtes médiatiques, y compris lors du tapis rouge prévu pour la première du film.

Photo : Lexus Druig x Lexus GX

Photo : Lexus Gilgamesh x Lexus LX

Photo : Lexus Ikaris x Lexus LS

Photo : Lexus Kingo x Lexus IS

Photo : Lexus Phastos x Lexus LX

Photo : Lexus Sersi x Lexus RC F