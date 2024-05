Un virage électrique bientôt pour la Lexus ES ?

• Lexus a réservé des noms de modèles indiquant des changements pour sa berline ES

La berline ES est parfois oubliée au sein de la famille Lexus, elle qui œuvre tout discrètement et qui séduit une clientèle fidèle depuis plus de 20 ans. Sa vocation serait appelée à changer à moyen terme, si l’on se fie au fait que Lexus a réservé quelques noms de modèles indiquant des changements à venir.

Concrètement, la compagnie a réservé les noms ES 350h, ES 350e et ES 500e. En ce moment, la gamme compte sur les ES 300h, ES 250 et ES 350. Dans le cas du passage de ES 300h à ES 350h, on devine simplement un ajustement de la mécanique et du système hybride du modèle, qui offrirait vraisemblablement plus de puissance. Quant aux appellations 350e et 500e, la lettre « e » indique une solution électrique à l’animation.

Cela voudrait donc dire le retrait des versions à essence uniquement, alors que deux variantes électriques pourraient s’ajouter à la gamme.

Évidemment, tout est spéculatif, mais c’est un peu notre travail de se tourner vers l’avenir.

Le tout ne représente pas une surprise, cependant, car Lexus nous avait fait miroiter une berline électrique de taille intermédiaire aussitôt qu’en décembre 2021, lors d’une présentation du futur électrique de la marque.

La Lexus ES 2022 | Photo : D.Boshouwers

Il faudra voir aussi quelle approche électrique serait réservée à une éventuelle ES à batteries. Lexus ne propose qu’un seul modèle électrique présentement, le RZ 450e, cousin du Toyota bZ4X. On devine qu’une Lexus ES électrique pourrait profiter d’une nouvelle plateforme électrique, mais rien n’a été pour le moment annoncé, ni du côté de Toyota ni celui de Lexus.

Voir : Lexus RZ450e 2023 premier essai : au tour de Lexus de se lancer dans l’arène électrique

Rien, non plus, sur l’échéancier. Cependant, ça devrait être plus tôt que tard. La berline ES actuelle a été lancée pour l’année 2019. Elle a depuis été mise à niveau, mais il est clair qu’une nouvelle génération doit être en préparation, ou du moins une version passablement mise à jour.

Le nouveau système hybride de cinquième génération de Toyota, qui sert la nouvelle Toyota Camry 2025, pourrait faire ses débuts bientôt pour le modèle ES 350h. Il faudra voir pour les variantes électriques, mais ça nous fait quelque chose à surveiller du côté de Lexus.

Lexus compte offrir une solution électrique pour chacun de ses modèles d’ici à 2030. Elle a déjà annoncé que 2035 serait le point de bascule vers une famille tout électrique.