Lexus GX 550 2024 : enfin une nouvelle génération

Lexus GX Premium 2024 Photo : Lexus

• Le Lexus GX 2024 a été présenté officiellement aujourd’hui.

C’est en 2002 que Lexus a lancé la première génération du GX, un VUS de luxe, certes, mais construit sur un châssis en échelle, ce qui permettait d’offrir des capacités hors route impressionnantes.

En 2010, on avait droit à la deuxième cuvée du produit qui se veut en fait une version luxueuse du Toyota Land Cruiser qui est proposé ailleurs sur la planète.

Cette deuxième mouture a servi une poignée de clients fidèles en Amérique du Nord depuis plus de 10 ans, mais le modèle n’a jamais été un très gros vendeur. Toujours est-il qu’on a droit à une nouvelle génération pour 2024, une solution qu’on promet plus économique à l’usage, plus compétente que jamais, et plus luxueuse que jamais.

Lexus vient de présenter les détails préliminaires concernant son modèle qui est attendu comme produit 2024.

Avant du Lexus GX Overtrail+ 2024

Le design du Lexus GX 2024

La coupure est nette avec le modèle d’ancienne génération, et en plus, ce modèle ressemble peu aux autres dans la famille Lexus.

D’abord, on a droit à un utilitaire doté de lignes plus carrées que jamais. Et c’est bien fait, honnêtement. Avec certaines variantes, une approche à deux tons vient en ajouter, offrant un contraste qui plaît à l’œil avec les couleurs retenues. L’objectif des designers était de créer un style unique qui rendait hommage aux capacités hors route du GX, tout en offrant cette image de luxe qui est propre à Lexus.

C’est exactement ce qu’on ressent à la vue du modèle. Quelques détails intéressants ont attiré notre attention, comme ce retrait des piliers A pour offrir une meilleure visibilité, le porte à faux avant qui perd 20 mm pour proposer un dégagement plus important en conduite hors route, cette ceinture de caisse plus basse, cet accent mis sur l’horizontalité des lignes, ainsi que cette garde au sol rehaussé.

Lexus GX Premium 2024, trois quarts arrière Photo : Lexus

Les versions du Lexus GX 2024

Lexus va offrir son GX de six façons différentes avec les propositions Signature, Premium, Luxury et Executive, ainsi qu’Overtrail et Overtrail+.

Ces deux dernières vont se distinguer avec des jantes de 18 pouces ceinturées de pneus de 33 pouces. Autrement, on va retrouver des roues de 20 pouces avec les deux premiers, puis de 22 pouces avec les versions Luxury et Executive.

Sous le capot, nous aurons deux options. La première, qui sera celle offerte au lancement, va consister en un moteur V6 biturbo de 3,4 litres, lequel va proposer 349 chevaux et 479 lb-pi de couple, une puissance qui sera gérée par une transmission automatique à 10 rapports. Le système 4x4 sera de type permanent avec ce VUS.

La deuxième, qui sera hybride, va nous arriver plus tard. Les détails la concernant suivront.

Le Lexus GX Overtrail+ 2024 hors-piste Photo : Lexus

Les capacités du Lexus GX 2024

Quant aux capacités offertes en conduite hors route, elles seront possibles grâce à un ensemble de facteurs, incluant la présence d’un châssis en échelle. Ce cadre, plus solide, augmente la rigidité de la carrosserie. De plus, une nouvelle suspension avant à double triangulation est associée à une suspension arrière multibras pour améliorer les performances en conduite tout-terrain.

La suspension variable adaptative (AVS), offerte en option, ajuste en permanence les forces d’amortissement en fonction de l’évolution des conditions routières. Le châssis profite aussi d’un différentiel central à glissement limité Torsen avec fonction de verrouillage.

De plus, des éléments comme le système Multi-Terrain, la marche lente en conduite hors route et l’aide à la descente sont livrables sur les versions Overtrail pour une traction optimale hors des sentiers battus.

Avant du Lexus GX Premium 2024 Photo : Lexus

Pour ceux qui s’intéressent au remorquage, notez qu’il sera possible d’atteler jusqu’à 8000 livres derrière un GX 550. Seules les déclinaisons Luxury et Executive en offrent un peu moins avec 6990 et 6780 livres, respectivement.

Le luxe à bord le Lexus GX 2024

À bord, on ne reconnaîtra pas le GX par rapport à l’ancien puisque 15 ans séparent le moment de leur conception. Sans surprise, le luxe est porté à un autre niveau.

Notamment, un bloc d’instruments à affichage numérique sur écran de 12,3 pouces sera de série, comme un écran de 14 pouces pour le système multimédia. Une chaîne audio comptant 10 haut-parleurs sera livrée d’office, mais la chaîne Mark Levinson à 21 haut-parleurs sera livrable.

L’habitacle propose une configuration à sept places et l’on retrouve des sièges de type capitaine à la deuxième rangée. Il sera possible d’opter pour une banquette en proportion 60-40 à cet endroit. Un hayon à déploiement électrique est aussi de série, avec une fenêtre à ouverture vers le haut.

Intérieur du Lexus GX Overtrail+ 2024 Photo : Lexus