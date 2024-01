Le Lexus GX 2024 est proposé à partir de 83 500 $ au Canada

Nous avons maintenant les détails sur les prix et les versions du nouveau Lexus GX 2024. Le VUS de luxe intermédiaire fait l’objet d’une refonte complète touchant le design, la technologie et les performances, et la gamme accueille une nouvelle version nommée Overtrail.

Si le modèle tout-terrain est transformé globalement, il conserve sa forme carrée, avec une garde au sol accrue pour améliorer les performances hors de la route. On note également la présence de phares à DEL haut de gamme en faisceau triple à l’avant, d’une barre lumineuse en forme de L et d’un hayon arrière à déploiement électrique.

L'intérieur de Lexus GX 2024 Photo : Lexus

L'habitacle de Lexus GX 2024 Photo : Lexus

À l’intérieur, le design du tableau de bord est nouveau et intègre des boutons physiques pour les principales commandes, ainsi qu’un écran tactile de 14 pouces avec le système Lexus Interface.

Motorisation du Lexus GX 2024

Les performances ont été améliorées par rapport au modèle sortant, pas de grande surprise ici. Le nouveau venu est bien sûr configuré en traction intégrale et est équipé d’un moteur V6 biturbo de 3,4 litres délivrant 349 chevaux et 479 lb-pi de couple. Il est associé à une transmission automatique à 10 vitesses, ainsi qu’à un différentiel central à glissement limité Torsen.

Le véhicule est également équipé de la suite de sécurité Lexus Safety System+ 3.0, qui comprend des fonctions telles que le système de précollision, l’assistance au suivi de voie et la reconnaissance des panneaux de signalisation.

Voici les détails et les prix pour chaque version :

Lexus GX 550 Signature 2024 (PDSF de 83 500 $) – Ce modèle à trois rangées et sept places peut remorquer jusqu’à 8000 lb et dispose de fonctionnalités de série telles que :

– Des roues en alliage de 20 pouces avec finition noire

– Un toit ouvrant électrique avec écran pare-soleil

– Une clé numérique pour les portes avant et le hayon

– Des sièges avant chauffants et ventilés

– Une banquette de deuxième rangée rabattable 60/40 avec système de basculement en une seule motion pour accéder à la troisième rangée

– Des sièges rabattables 50/50 à la troisième rangée

– Le revêtement NuLuxe pour les sièges

– Un système d’éclairage d’ambiance intérieur

– Un système de climatisation automatique à trois zones

– Un volant chauffant

– Une chaîne audio Lexus Display à 10 haut-parleurs

– L’interface Lexus avec les fonctionnalités Safety Connect, Service Connect et Remote Connect

– L’aide au stationnement avec alerte/freinage et détection des véhicules et des objets

Lexus GX 2024 gris Photo : Lexus

Lexus GX 550 Premium 2024 (PDSF 92 500 $) – Cette version en rajoute avec des améliorations telles que :

– Des roues en alliage de 20 pouces avec finition usinée

– L’interface Lexus avec les fonctionnalités Drive Connect

– Une colonne de direction à réglages électriques

– Un système de mémorisation pour la position du siège conducteur lié à la colonne de direction et aux rétroviseurs extérieurs

– Des sièges arrière chauffants

– Des sièges rabattables en proportion 50/50 et de façon électrique à la troisième rangée

– Des plaques de seuil en aluminium

– Des phares d’éclairage en virage

– Des phares antibrouillard

– L’affichage tête-haute

– L’aide au stationnement avec alerte/freinage et détection des piétons, des véhicules et des objets

– Un moniteur de vue panoramique

– Une clé numérique pour toutes les portes latérales et le hayon

– Un hayon à déploiement électrique avec capteur de pied pour un fonctionnement mains libres

– Un système d’éclairage intérieur ambiant multicolore

Lexus GX 550 Luxury 2024 (PDSF de 101 850 $) – Ce modèle (capacité de remorquage de 6990 lb) reprend les éléments du modèle Premium et lui ajoute :

– Des roues en alliage de 22 pouces avec finition gris foncé usinée

– Des sièges en cuir semi-aniline aux première et deuxième rangées

– Des sièges avant massants

– Un écran pare-soleil arrière

– Des ajustements additionnels pour les sièges de la première rangée

– Une chaîne audio premium Mark Levinson à 21 haut-parleurs

– Des plaques de seuil en aluminium illuminées

– Des technologies de sécurité supplémentaires (y compris l’assistance aux embouteillages, l’alerte de trafic transversal avant, le moniteur de conduite et l’assistance au changement de voie)

Lexus GX 550 Executive 2024 (PDSF de 105 850 $) – Ce modèle offre aussi trois rangées, mais un aménagement à six places (capacité de remorquage de 6955 lb). Il ajoute ce qui suit au modèle Luxury :

– Des sièges de style « capitaine » à la deuxième rangée

– Une suspension variable adaptative avec cinq modes de conduite

– Des marchepieds à déploiement automatiques

– Un mini-frigo (espace pour garder les breuvages au froid)

– Un rétroviseur panoramique à affichage numérique et à atténuation automatique

Le tout nouveau Lexus GX 2024 Photo : Lexus

Lexus GX 550 Overtrail 2024 (PDSF 92 500 $) – Cette nouvelle version (capacité de remorquage de 8000 lb) s’appuie sur le modèle Signature et ajoute :

– Le nouveau système de suspension dynamique électronique de Lexus (E-KDSS)

– L’interface Lexus avec les fonctionnalités Safety Connect, Service Connect, Remote Connect et Drive Connect

– La climatisation automatique indépendante à deux zones

– Une suspension variable adaptative tout-terrain avec cinq modes de conduite

– Des roues en alliage de 18 pouces avec finition gris mat et chaussées de pneus tout-terrain de 33 pouces

– Les systèmes de surveillance multiterrain et de vue panoramique

– Des phares pour l’éclairage en virage

– Des phares antibrouillard

– Des rails de toit en aluminium

– Des plaques de protection

Lexus GX 550 Overtrail+ 2024 (PDSF de 101 850 $) – À la version Overtrail, le modèle + ajoute :

– La colonne de direction à réglages électriques

– La mémoire pour la position du siège conducteur lié à la colonne de direction et aux rétroviseurs extérieurs

– Les sièges avant massants avec ajustements additionnels

– Des sièges chauffants à la deuxième rangée

– Un écran pare-soleil arrière

– L’affichage tête-haute

– Des technologies de sécurité supplémentaires (y compris l’assistance aux embouteillages, l’alerte de trafic transversal avant, le moniteur de conduite et l’assistance au changement de voie)

– Une clé numérique pour les quatre portes latérales et le hayon

– Un mini-frigo (espace pour garder les breuvages au froid)

– La chaîne audio premium Mark Levinson à 21 haut-parleurs

– Un hayon à déploiement électrique avec capteur de pied pour un fonctionnement mains libres

– Le système d’éclairage intérieur ambiant multicolore

– Des plaques de seuil en aluminium illuminées

– L’aide au stationnement avec alerte/freinage et détection des piétons, des véhicules et des objets

Le Lexus GX 2024 devrait arriver chez les concessionnaires Lexus à travers le Canada au début de 2024.