• Lexus offrira un « deux pour le prix d'un » le 8 juin.

• Le constructeur a confirmé qu'il présenterait le Lexus GX 2024 le 8 juin, le même jour que le Lexus TX 2024.

• Une nouvelle image montrant la partie arrière du prochain GX a été partagée.

Lexus a confirmé qu'elle dévoilerait le nouveau GX 2024 redessiné le 8 juin, le même jour que le tout nouveau TX 2024.

Une nouvelle image montre la partie arrière du nouveau GX. Elle montre clairement plusieurs éléments intéressants, à commencer par la barre lumineuse pleine largeur qui traverse le hayon et relie les feux arrière. De profil, il apparaît également que les panneaux latéraux du nouveau GX sont plus nets et plus profilés que les précédents, les éléments les plus marquants étant les passages de roue légèrement évasés.

Pour le reste, on note l'absence d'une roue de secours extérieure, comme auparavant ; d'autre part, on ne sait pas si le hayon s'ouvrira sur des charnières latérales comme auparavant ou non.

D'une manière générale, l'image confirme que le GX conservera sa forme générale assez carrée, peu surprenant étant donné qu'il s'agit d'un élément déterminant du modèle. Le prochain GX servira donc de pendant plus robuste au nouveau Lexus TX, une créature plus urbaine qui est essentiellement un Toyota Grand Highlander endimanché.

Rendez-vous le 8 juin pour connaître tous les détails sur les Lexus GX 2024 et Lexus TX 2024.

Logo de Lexus GX 2024 Photo : Lexus