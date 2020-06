À son tour, la Lexus IS 2021 fait ses débuts en ligne

Une autre journée, un autre dévoilement virtuel d’un nouveau modèle. Cette fois la vedette est la Lexus IS 2021, une berline qui avait besoin d’une mise à jour, elle qui circule sur nos routes depuis 2014 sans changement majeur.

Avec la pandémie, le nouveau « normal » se compose de présentations en ligne de modèles que nous aurions normalement été essayer. On comprend la dynamique, mais la chose est ennuyeuse au possible. C’est comme si on demandait à un critique culinaire d’évaluer le dernier confit de canard d’un grand restaurant en regardant une photo et en écoutant une présentation du chef sur Facebook.

Vous voyez le genre. Bref, il est temps qu’on se remette derrière le volant de nouveaux modèles.

Quant à cette nouvelle IS, voici, en substance, ce qu’elle nous réserve.

Photo : Lexus Lexus IS 2021, avant

Le style

Même si elle subit d’importants changements, la brisure entre cette génération et l’ancienne est moins forte qu’entre celle de la dernière mouture et de sa devancière. Lexus a accouché d’une signature stylistique intéressante au début des années 2010 et il est clair qu’elle ne souhaite pas la revoir, seulement la peaufiner.

C’est fait avec cette nouvelle IS. À vous de voir si elle vous plaît, mais une chose est certaine ; elle ne manque pas de caractère. Elle sera facilement reconnaissable à sa grille immense à l’avant, à ses épaules arrière et à ses feux (on devrait dire son feu) qui font la largeur du modèle. L’aileron, lui aussi, se distingue avec une ligne irrégulière.

L’autre élément frappant, ce sont ces roues de 19 pouces munies de jantes BBS à la finition noire chromée.

Photo : Lexus Lexus IS 2021, profil

Ça, c’est ce qu’on a pu voir sur la version F Sport du modèle qui nous a été présentée. La famille comptera d’autres versions, les mêmes que l’on connaît déjà d’ailleurs, soit l’IS 300 à traction, l’IS 300 à rouage intégral, ainsi que l’IS 350, aussi à rouage intégral.

Les moteurs

D’ailleurs, pas de changements sous le capot pour ces déclinaisons. Le 4-cylindres turbo de 2 litres de la première propose toujours 241 chevaux et 258 livres-pieds de couple. Il est toujours associé à une boîte automatique à huit rapports, mais ne peut recevoir le rouage intégral. Quant au V6 de 3,5 litres, il propose une fois de plus 260 chevaux avec la livrée IS 300, 311 avec l’IS 350. Pire, il conserve sa boîte automatique à six rapports. Ce n’est pas que cet organe ne fonctionne pas correctement, mais les boîtes à six vitesses sont de plus en plus rares à travers l’industrie ; on se serait attendu à du nouveau de ce côté.

Photo : Lexus Lexus IS F-Sport 2021, moteur

Là où l’on a travaillé les choses, du moins en ce qui a trait à la version F Sport, c’est à la hauteur de la suspension. Plus légère, elle est entre dotée de ressorts hélicoïdaux 20 % plus légers. En tout, c’est 18 % moins de poids qui est transporté par la géométrie.

On a bien hâte de vous raconter comment tout ça se traduit sur la route, là où ça compte.

À bord

À l’intérieur, on a droit à quelque chose d’évolutif, du moins sur les photos. Les modèles réguliers seront proposés avec un écran multimédia de huit pouces qui a été rapproché de 80 mm, le tout pour une utilisation plus facile et intuitive. Lorsque la navigation est présente, avec ou sans la chaîne audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs (1800 watts), sa taille passe à 10,3 pouces.

Photo : Lexus Lexus IS F-Sport 2021, intérieur

Photo : Lexus Lexus IS F-Sport 2021, première rangée

Pour ce qui est de la connectivité, on a droit à une approche triple A, soit Android Auto, Apple CarPlay et Alexa d’Amazon. Enfin, Lexus est arrivé en ville.

En matière de sécurité, le Lexus Safety System + 2,5 voit être reconduites les caractéristiques présentes avec l’ancien modèle en plus d’en recevoir des nouvelles. On évitera une longue et ennuyeuse énumération, mais disons que c’est complet.

Espérons qu’on pourra s’installer rapidement au volant du modèle afin de pouvoir vous en faire une présentation plus substantielle, plus réelle.