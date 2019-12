Auto123 a assisté à la première mondiale de la Lexus LC 500 cabriolet 2021 en marge du Salon de l’Auto de Los Angeles

C’est en marge du Salon de l’auto de Los Angeles que Lexus présentait hier soir la première mondiale de la version cabriolet du coupé le plus sexy sur le marché. La LC 500 aura dorénavant sa version cabriolet. Elle offre les mêmes performances de conduite que le modèle coupé mais avec une ligne encore plus séduisante avec ou sans toit.

Un compromis intéressant pour le toit souple

La capote souple du cabriolet LC intègre un mécanisme de repli novateur qui comprend un couvre-caisse afin de la protéger lorsqu’elle est rangée. Cette conception a permis aux ingénieurs d’accentuer les lignes élancées du cabriolet sans les intrusions importantes au niveau du coffre et de l’habitacle qui caractérisent les toits rigides, plus lourds et volumineux.

Les courbes du cabriolet sont mises en valeur par quelques modifications clés apportées à la silhouette. Physiquement, le toit se fond dans la silhouette et ne brise pas l’harmonie du design.

Le toit peut être ouvert ou fermé à des vitesses allant jusqu’à 50 km/h, tandis qu’une animation sur le tableau de bord indique la progression du toit. L’ouverture prend environ 15 secondes et sa fermeture, 16 secondes.

Couleurs chatoyantes

Les options de couleur extérieure sur le cabriolet comprennent le Granit fumé mica, l’Argent atomique, le Caviar, l’Infrarouge, l’Orange cadmium, le Jaune ardent et certaines options comme le platine et noir. Selon la couleur extérieure choisie, les acheteurs peuvent opter pour un toit noir ou beige, et un intérieur noir ou Caramel grillé.

Le modèle présenté au Salon de Los Angeles est le cabriolet LC 500 Série Inspiration. Seuls 10 exemplaires de cette édition spéciale seront disponibles au Canada. Elle sera offerte en Bleu structural, avec une sellerie intérieure en cuir semi-aniline blanc, toit bleu exclusif, garnitures de phares grises, garnitures des prises d’air latérales grises et garnitures des feux arrière grises. Les roues de 21 po chromées/noires sont de série.

Le même V8 sous le capot

La LC cabriolet a droit au même moteur V8 de 5,0 litres et transmission automatique Direct Shift à 10 rapports que le coupé. Il produit 471 chevaux à 7100 tr/min et un couple de 398 lb-pi à partir de 4800 tr/min.

Vous pourrez profiter de cette puissance plus longtemps grâce à des équipements comme le chauffe nuque conçue pour aider à tenir le haut du corps au chaud. Le système Lexus Climate Concierge avec chauffage du haut du corps gère automatiquement la climatisation, les sièges chauffants, les chauffe-nuque et le volant chauffant pour que la température qui règne dans l’habitacle soit idéale, même lorsque les conditions climatiques extérieures ne le sont pas.

Le système de CVCA a également été optimisé pour envoyer de l’air chaud ou froid au dos des mains du conducteur lorsqu’il saisit le volant. Vous pourrez donc étirer votre saison de quelques semaines.

Profiter du V8

Pour que la mélodie du V8 soit audible lorsque le toit est abaissé, les impulsions d’admission du moteur sont transmises naturellement à travers un diaphragme et par un tuyau qui porte le son, mais pas l’air, jusque dans l’habitacle pour amplifier le grondement. (Ce système est similaire à celui qui équipe la Lexus LFA.)

Soyons clair, le son que vous entendrez n’est pas d’origine électronique! Pour intensifier le son agressif de l’échappement et accroître les performances, une soupape commandée par ordinateur maintient le subtil équilibre entre l’optimisation de la contre-pression d’échappement, d’une part, et la sonorité et le volume de l’échappement d’autre part, à des régimes moteur plus élevés.

Un intérieur techno

Comme le coupé, le cabriolet LC 500 est doté d’un écran multimédia à haute définition de 10,3 po, Android Auto et Apple CarPlay et la fonction Lexus Enform Remote qui vous permet de verrouiller et déverrouiller les portières, démarrer le moteur, vérifier le niveau de carburant, et plus encore, par l’entremise de votre téléphone intelligent ou d’un appareil compatible avec Amazon Alexa. Et en plus, elle est offerte gratuitement pendant les trois premières années.

Pour l’été 2020

La LC 500 cabriolet 2021 arrive à l’été 2020 en quantité limitée et aucun prix n’a encore été annoncée.