La LC de Lexus est une voiture d’exception, le genre de bolide qu’un constructeur de luxe se doit d’offrir. Ça sert à montrer son savoir-faire, ce dont il est capable. Et ça fait tourner les têtes. Audi a sa R8, Mercedes-Benz sa AMG GT. BMW avait sa i8, et sa Z8, jadis.

Lexus a eu sa LFA, plus radicale. Maintenant, c’est la LC, plus raisonnable. Nous en avons pris le volant récemment afin d’en saisir l’essence. Voici 10 choses qui ont retenu notre attention, pour toutes sortes de raisons. Ça vous est présenté dans le plus complet des désordres.

# 1 Le son

On a beau savoir que la LC est équipée d’un moteur V8 de 5 litres, lequel crache 471 chevaux, on se régale à le faire chanter. Le travail qui a été fait ici avec les organes qui composent le système d’échappement est tout simplement extraordinaire. À l’accélération, lorsqu’on fait grimper le régime, les poils de nos bras font de même, eux dont les sens se font brutalement réveiller par une sonorité gutturale qui émane de partout. Une des plus belles surprises à propos de cette voiture, assurément.