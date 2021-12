Lexus a présenté le nouveau LX 600 de quatrième génération pour 2022. Le plus grand VUS du constructeur automobile de luxe a un prix de départ de 106 950 $ au Canada, et les acheteurs peuvent y ajouter ce qu'ils veulent à partir d'aujourd'hui sur le configurateur du site web de Lexus. Le modèle sera officiellement mis en vente le 20 janvier prochain.

Comme on peut s'y attendre, la nouvelle édition du grand VUS est plus luxueuse et plus riche en technologies que jamais. Mais en dessous de tout cela, sachez que le nouveau LX est construit sur la plateforme GA-F, est plus léger et plus près du sol, et partage plusieurs composants avec le tout nouveau Tundra 2022 de Toyota.

En d'autres termes, il y a lieu de s'attendre à ce que la robustesse aille de pair avec le raffinement de l'intérieur et de la conduite. Martin Gilbert, responsable de Lexus au Canada, a déclaré : « Tout ce qui concerne le nouveau LX est nouveau - de la base à la finition - et c'est, sans aucun doute, le VUS de luxe pleine grandeur le plus avancé et le plus capable que nous ayons jamais offert. »

Un système 4x4 doté d’une gamme basse sera toujours de la partie. Le seul moteur offert est le nouveau V6 de 3,5 litres du groupe Toyota. Profitant de la turbocompression, il propose une puissance de 409 chevaux et 479 lb-pi de couple, ce qui est supérieur à ce que proposait l’ancien V8 de 5,7 litres (383 chevaux, 403 lb-ft of torque). Une transmission automatique à 10 vitesses est de série. Vous trouverez plus de détails ici sur les changements apportés au modèle.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Lexus Lexus LX 600 2022, avant

La version de base LX 600 Premium est proposée au prix de 106 950 $. Elle repose sur des jantes en alliage de 20 pouces et est équipée d'une sellerie en cuir, de sièges chauffants et ventilés à l'avant, de sièges chauffants à l'arrière, d'une colonne de direction inclinable et télescopique à commande électrique, d'une porte arrière à commande électrique avec détecteur de coup de pied, d'un système Smart Key avec démarrage par bouton-poussoir, d'une porte arrière à fermeture facile, d'un volant chauffant gainé de cuir et d'une recharge sans fil.

Vient ensuite la toute nouvelle version LX 600 F SPORT 1, au prix de 119 950 $. D'un style plus agressif à l'extérieur et conçue pour offrir une tenue de route plus sportive, elle ajoute des roues uniques de 22 pouces en alliage d'aluminium F SPORT, des pédales sport en aluminium, un ensemble de garnitures F SPORT, des garnitures intérieures en aluminium et une sellerie en cuir semi-aniline, ainsi qu'un système audio Mark Levinson Premium à 25 haut-parleurs, des sièges chauffants et ventilés à la deuxième rangée, un différentiel à glissement limité à détection de couple et des barres de performance avant.

Le troisième modèle sur l'échelle est le LX 600 Luxury, qui coûte 127 000 $. Elle ajoute des jantes en alliage de 22 pouces, une sellerie en cuir semi-aniline, un système audio premium Mark Levinson à 25 haut-parleurs, un volant en bois gainé de cuir et chauffé, un système de divertissement aux places arrière, des sièges de deuxième rangée chauffés et ventilés, un système de suspension pneumatique réglable en hauteur, une glacière, des sièges de deuxième rangée rabattables électriquement et à disposition automatique et des portes latérales à fermeture facile. Et plus encore.

À voir aussi : Lexus présente la nouvelle génération de son LX

Photo : Lexus Lexus LX 600 Luxury 2022, intérieur

En haut de la gamme LX 600 2022 se trouve la finition VIP Executive, qui demandera aux acheteurs la somme princière de 151 200 $. La troisième rangée est supprimée ici afin de dorloter les passagers de la rangée centrale. On retrouve donc les éléments suivants : système de massage des sièges arrière, réglages électriques des sièges arrière, appui-tête VIP, climatisation automatique à 4 zones avec système de climatisation VIP et écran de climatisation, écran arrière de 7 pouces, système de recharge sans fil aux sièges arrière, système d'airbag genoux aux sièges arrière et pare-soleil de custode.