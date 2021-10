Lexus présente la nouvelle génération de son LX

Avec le renouvellement du Toyota Land Cruiser ailleurs sur la planète, ce n’était qu’une question de temps avant que l’on voit son cousin chez Lexus prendre forme, lui qui profite des mêmes assises.

Un mastodonte de luxe renouvelé

Ainsi, on a enfin droit à une nouvelle génération du VUS LX. Cette dernière prend le nom de LX 600. La configuration de base demeure bien sûr la même, soit une construction sur châssis en échelle. Cependant, le modèle profite d’une nouvelle plateforme qui est aussi la même qui vient de voir le jour avec la camionnette Tundra. Plus légère, elle se montre plus rigide, ce qui ne pourra qu’améliorer le comportement routier de ce mastodonte.

Un système 4x4 doté d’une gamme basse sera toujours de la partie. Pour le moment, le seul moteur offert est le nouveau V6 de 3,5 litres du groupe Toyota. Profitant de la turbocompression, il propose une puissance de 409 chevaux et 479 lb-pi de couple, ce qui est supérieur à ce que proposait l’ancien V8 de 5,7 litres (383 chevaux, 403 lb-ft of torque). Une transmission automatique à 10 vitesses est de série.

Photo : Lexus Lexus LX 600 2022, profil

Esthétiquement, on vous laisse juger de ce que vous pouvez voir. Ce qui est frappant, c’est la taille de la grille à l’avant, mais aussi le caractère plus moderne des lignes ; le LX commençait à sérieusement dater, lui dont la dernière refonte nous ramène quelque chose comme 15 ans dans le temps.

À l’arrière, les lettres « LEXUS » remplacent le logo de la marque, un peu comme on a pu le voir avec le nouveau NX 2022. Une version F Sport sera également livrable avec une calandre noire et des roues de 22 pouces. Celle-ci va profiter d’un différentiel Torsen à glissement limité à l’arrière, ainsi que de réglages différents à la hauteur des amortisseurs.

Lexus affirme que les angles d’approche et de sortie seront les mêmes qu’auparavant. Une suspension à hauteur réglable propose trois niveaux différents. On retrouve aussi un système de gestion de terrain offrant des modes de conduite, tout comme plusieurs angles de caméra (option), y compris un nouvel angle qui peut montrer le sol sous l’arrière du véhicule.

Photo : Lexus Lexus LX 600 2022, intérieur

Différentes configurations seront possibles à bord, même une approche à quatre fauteuils avec la nouvelle version VIP Exécutif. Cette version va proposer le nec plus ultra en matière de luxe. Elle va même profiter de son propre système de climatisation qui va proposer des buses d’aération au plafond. À découvrir, vraiment.

Pour le reste, et pour éviter de s’étendre sur ce véhicule que nous aurons l’occasion de découvrir de plus près lors de son lancement officiel en 2022, mentionnons qu’il va hériter d’un nouveau système multimédia, qu’il jouira des dernières avancées en matière de technologie et de sécurité. Idem pour toutes les aides à la conduite hors route, même si la majorité des propriétaires de LX ne s’aventurent pas hors des sentiers battus.

Le Lexus LX 600 2022 pourra être livré avec quatre niveaux de finition, soit Premium, Luxury, F SPORT (une première) et VIP Exécutif.

Plus de détails suivront.