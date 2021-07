Mais virtuel, ça demeure virtuel. La semaine dernière, la marque de luxe de Toyota nous a conviés à Kingston, en Ontario, pour découvrir de plus près le modèle en chair et en os. Voici 10 choses qui ont retenu notre attention lors de la présentation statique du modèle.

On y revient, car c’est digne de mention. Le NX 2022 va se décliner de quatre façons différentes, ce qui nous en dit beaucoup sur les intentions de la compagnie envers son produit.

On va retrouver deux versions à essence, soit les 250 (4-cylindres atmosphérique de 2,5 litres) et 350 (4-cylindres turbo de 2,4 litres), puis deux déclinaisons hybrides, nommément les 350h et 450h+. L’organe ici est un 4-cylindres de 2,5 litres qui est aidé par des béquilles électriques. Dans le deuxième cas, l’aide sera telle qu’une autonomie électrique sera proposée, comme avec le Toyota RAV4 Prime.