Lexus NX 2024 : prix et détails annoncés pour le Canada

Lexus 450 Photo : D.Boshouwers

• Les prix et les détails du Lexus 2024 ont été annoncés pour le Canada.

• Le prix de départ du VUS de luxe est de 48 900 $ en fond canadiens.

• Parmi les points saillants, une nouvelle version NX 350 Premium.

Lexus Canada a annoncé les prix et les détails des garnitures pour le VUS Lexus NX 2024, alors que la génération actuelle du modèle entame sa troisième année sur le marché. On note parmi les points saillants une nouvelle variante 350 Premium et de nouveaux gadgets technologiques tels une clé numérique et un système audio haut de gamme pour certaines versions. De nouvelles palettes de couleurs intérieures sont également ajoutées pour 2024.

Une fois de plus, le VUS intermédiaires est proposé avec un choix de quatre groupes motopropulseurs, soit 18 variantes au total. Parmi elles, quatre modèles intègrent un ensemble F Sport, qui comprend des grilles en maille, des jantes de 20 pouces, des ornements intérieurs, des sièges sport, un volant inspiré de la course et des pédales en aluminium.

Intérieur Lexus NX 350h 2024 Photo : Lexus

Tous les modèles NX sont équipés de l'interface Lexus Interface. Cette suite comprend un système multimédia et de connectivité compatible Apple CarPlay et Android Auto avec écran tactile ainsi qu'un assistant virtuel en langage naturel.

Sur le plan des performances, la traction intégrale est de série sur toutes les versions et tous les groupes motopropulseurs ; ces groupes motopropulseurs comprennent :

- un 4 cylindres de 2,5 litres avec transmission automatique à 8 vitesses pour le NX 250. La puissance est de 203 chevaux et le couple de 184 lb-pi, avec une consommation combinée de 8,4 litres / 100 km.

- un moteur turbocompressé de 2,4 litres avec la même boîte de vitesses automatique à 8 rapports pour le NX 350. La puissance est de 275 chevaux et le couple de 317 lb-pi. La consommation combinée est de 9,5 litres / 100 km.

- le moteur 2,5 litres combiné à un moteur électrique, pour le modèle hybride NX 350h. La puissance totale est ici de 240 chevaux, et la consommation de carburant s'améliore évidemment avec une moyenne combinée officielle de 6,0 litres / 100 km.

- un moteur 4 cylindres de 2,5 litres associé à un moteur électrique, pour le NX 450h+, le seul modèle rechargeable de la gamme. La transmission est une unité électronique à variation continue. La puissance du système est de 304 chevaux, et la consommation de carburant est de 6,6 litres / 100 km en cycle mixte. L'autonomie en mode tout électrique de ce modèle est de 58 km.

Lexus NX 450h 2024 bleu Photo : Lexus

Voici un résumé des caractéristiques de chaque modèle Lexus NX 2024 :

NX 250 Signature (PDSF : 48 900 $) : Comprend un écran de 9,8 pouces avec 10 haut-parleurs, un écran multi-information de 7 pouces, des essuie-glaces à détecteur de pluie, des jantes en alliage de 18 pouces, un volant et des sièges avant chauffants, des phares antibrouillard à DEL et des feux de jour à DEL, un système de clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir, deux ports USB à l'arrière, des sièges avant à deux réglages électriques, des sièges arrière à deux réglages et une capacité de remorquage de 2 000 lb.

NX 350 Premium (PDSF : 52 550 $) : Ajoute un volant chauffant sur une colonne à réglage électrique, des sièges avant chauffants et ventilés, un système de mémorisation du siège du conducteur, une porte arrière électrique, un toit ouvrant électrique et un système d'éclairage ambiant unicolore.

NX 350 Ultra Premium (PDSF : 56 700 $) : Cette version s'ajoute à la version Premium et comprend un écran tactile de 14 pouces, des jantes en alliage de 20 pouces, un système d'éclairage d'ambiance thématique de 64 couleurs, un plateau de chargement sans fil pour les appareils électroniques personnels, une clé numérique et une clé de portefeuille de la taille d'une carte de crédit. Les améliorations en matière de sécurité comprennent le système de surveillance des angles morts avec freinage du trafic transversal arrière, l'aide au changement de voie et l'aide au stationnement intuitive avec freinage automatique.

NX 350 Luxe (PDSF : 57 250 $) : S'appuie sur l’ensemble Ultra Premium et ajoute un toit ouvrant panoramique.

NX 350 Ultra Luxe (PDSF : 61 200 $) : Il s'appuie sur l’ensemble Luxe en ajoutant des phares LED à triple faisceau, un système de feux de route intelligents, des garnitures intérieures en bois et un détecteur de coups de pied pour la porte arrière à commande électrique. Les améliorations en matière de sécurité comprennent le moniteur de vision panoramique et un rétroviseur numérique.

NX 350 Exécutif (PDSF : 66 200 $) : Cette version s'appuie sur l’ensemble Ultra Luxury et ajoute des jantes en alliage de 20 pouces gris foncé et argent, un système audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs, une sellerie en cuir, des sièges arrière chauffants et rabattables électriquement 60/40, un volant à commande tactile et un système d'affichage tête haute.

Lexus NX 350 F SPORT 2024 noir Photo : Lexus

NX 350 F SPORT 1 (MSRP : $57,400) : Ce modèle bénéficie d'améliorations en termes de style et de performances, notamment des jantes en alliage de 20 pouces, un volant et des sièges spéciaux. Le volant tactile avancé est chauffant et les sièges avant sont chauffants et ventilés et comprennent un système de mémorisation du siège du conducteur. La voiture est équipée de systèmes de suspension variable adaptative, de barres de performance à l'avant et à l'arrière et d'un affichage tête haute.

Parmi les autres options, citons le système d'éclairage ambiant unicolore, le toit ouvrant, la porte arrière à commande électrique, les garnitures noires, les moulures de passage de roue peintes et les rétroviseurs rabattables électriquement.

NX 350 F SPORT 2 (MSRP : 60 300 $) : Améliore l'ensemble F SPORT 1 avec des améliorations telles qu'un écran tactile de 14 pouces, un système d'éclairage d'ambiance thématique de 64 couleurs, un toit ouvrant panoramique et un plateau de chargement sans fil. Les améliorations en matière de sécurité comprennent le système de surveillance des angles morts avec freinage du trafic transversal arrière, l'aide au changement de voie et l'aide au stationnement intuitive avec freinage automatique.

NX 350 F SPORT 3 (MSRP : $66,400) : Améliore l'ensemble F SPORT 2 avec un système audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs, des sièges arrière chauffants et rabattables électriquement 60/40, une clé numérique et une clé portefeuille de la taille d'une carte de crédit, une porte arrière électrique avec détecteur de coups de pied et des phares à triple faisceau avec le système de feux de route intelligents. Les améliorations en matière de sécurité comprennent un rétroviseur numérique et un moniteur de vision panoramique.

Lexus NX 350h 2024 gris métalique Photo : Lexus

Le NX 350h est proposé en six modèles, tous dotés du groupe motopropulseur hybride électrique à recharge automatique de Lexus :

NX 350h Signature (PDSF : 51 400 $).

NX 350h Premium (PDSF : 53 550 $).

NX 350h Ultra Premium (PDSF : 57 700 $).

NX 350h Luxe (PDSF : 58 250 $).

NX 350h Ultra Luxe (PDSF : 62 200 $).

Lexus NX 350h Exécutif (PDSF : 66 950 $).

Trois modèles NX 2024 sont proposés avec un groupe motopropulseur électrique hybride rechargeable :

NX 450h+ Ultra Premium (PDSF : 59 900 $).

NX 450h+ Exécutif (PDSF : 76 450 $).

NX 450h+ F SPORT 3 (PDSF : 76 600 $).