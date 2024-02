Lexus UX 2025 : prix et détails pour le Canada

• Lexus UX 2025 : voici les prix et détails de la gamme pour le Canada

Les détails entourant le Lexus UX 2025 viennent d’être partagés par la division de luxe de Toyota. Le prix de départ annoncé du modèle est à 43 605 $. Pour 2025, Lexus nous avise d’améliorations significatives en matière de puissance, de technologie et de design.

- Le Lexus UX 2025 voit sa puissance passer de 181 à 196 chevaux

- Les versions Luxe et F SPORT 2 profitent d’un bloc d’instruments à affichage numérique sur écran de 12,3 pouces

- Le Lexus UX 2025 propose deux nouvelles teintes extérieures : Cuivre intense et Cuivre intense/noir

Lexus Canada vient de partager les informations concernant son UX 300h 2025, équipé pour la première fois du système hybride autorechargeable de cinquième génération de Lexus. Cette innovation technique augmente la puissance du véhicule à 196 chevaux (elle était de 181 chevaux) grâce à un ensemble propulseur amélioré, incluant un moteur à essence 4-cylindres de 2,0 litres, deux moteurs-générateurs, et une batterie lithium-ion. La traction intégrale est de série avec tous les modèles.

Le design extérieur du Lexus UX 300h 2025 continue de refléter l’approche avant-gardiste de Lexus, avec une calandre emblématique en forme de sablier et une signature lumineuse distinctive. Les nouvelles options de couleur, Cuivre intense et Cuivre intense/noir, ajoutent une dimension supplémentaire de style et d’élégance.

À l’intérieur, le UX 2025 met l’accent sur le confort et la technologie, avec l’introduction d’un groupe d’instruments à affichage numérique sur écran de 12,3 pouces avec les versions Luxe et F SPORT 2, ainsi qu’un système multimédia et une clé numérique pour une expérience améliorée. Rappelons que la clé numérique chez Lexus permet d’utiliser son téléphone intelligent afin de verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule.

Côté sécurité, le Lexus UX 300h 2025 est doté de la suite de sécurité Lexus+ 3.0 qui améliore la vigilance et la prise de décision du conducteur. Les fonctionnalités standard incluent une caméra de recul, un moniteur d’angles morts, dix coussins gonflables et un système de surveillance de la pression des pneus.

Le Lexus UX 2025 est livrable en quatre versions. Le PDSF s’échelonne entre 43 605 $ et 51 344 $.

- UX 300h Premium (PDSF : 43 605 $) : cette variante offre une expérience de luxe complète avec un système audio Lexus Display à six haut-parleurs, des roues en alliage de 18 pouces, et la sellerie NuLuxe.

- UX 300h Luxe (PDSF : 49 069 $) : cette déclinaison enrichit l’expérience avec un écran tactile plus grand, une chaîne audio haut de gamme, et la clé numérique précitée.

- UX 300h F SPORT Design (PDSF : 44 675 $) : ce modèle ajoute des éléments de design dynamiques F SPORT pour une apparence plus sportive.

- UX 300h F SPORT 2 (PDSF : 51 344 $) : enfin, cette version combine le style F SPORT avec des technologies avancées pour une expérience de conduite ultime.

Le Lexus UX 300h 2025 est maintenant en vente chez tous les concessionnaires Lexus du Canada.