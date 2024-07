Lexus RX F SPORT 2023 - Devant | Photo : Lexus

• Le Lexus RX 2023 révisé obtient un prix de départ de 58 650 $ au Canada, a annoncé Lexus aujourd'hui.

• La nouvelle variante hybride 500h est offerte à partir de 79 800 $.

• Les acheteurs de ce VUS fabriqué au Canada peuvent choisir parmi un certain nombre de combinaisons de garnitures et de groupes motopropulseurs.

• Le modèle sera mis en vente avant la fin de l'année.

Lexus a communiqué aujourd’hui les prix et les détails à voir avec le Lexus RX 2023 au Canada. Le VUS de luxe a un prix de départ de 58 650 $, avec le tout nouveau groupe motopropulseur hybride 500h disponible à partir de 79 800 $.

Nous avons couvert les principaux changements apportés par Lexus pour la nouvelle génération de son VUS multisegment de luxe, mais les mises à jour notables comprennent de nouveaux moteurs, une nouvelle plateforme et un nouveau design, ainsi qu'un habitacle redessiné et modernisé. Tous les modèles reçoivent le nouveau système multimédia Lexus Interface et la suite de caractéristiques de sécurité et d'assistance à la conduite Lexus Safety System+ 3.0.

Pour les acheteurs canadiens, le modèle est livré avec l'un de trois groupes motopropulseurs. Le premier est un moteur 4-cylindres turbo de 2,4-litres, associé à une transmission automatique à huit rapports, qui développe 275 chevaux et 317 lb-pi de couple.

Lexus RX F SPORT Performance 2023 - Profil | Photo : Lexus

Les deux autres sont des motorisations hybrides. L'un est un 4-cylindres de 2,5-litres avec CVT couplé à un système électrique à recharge automatique de quatrième génération, avec une puissance nette de 246 chevaux et un couple de 233 lb-pi. Le groupe motopropulseur de la toute nouvelle 500h délivre une puissance nette de 366 chevaux et un couple de 406 lb-pi grâce à un moteur turbo de 2,4-litres (essieu avant) avec transmission automatique à six vitesses combinée à deux moteurs électriques, dont un sur l'essieu arrière. Il fonctionne avec le rouage DIRECT4 AWD.

Lexus propose le RX 500h et certains modèles du RX 350 en version F SPORT, qui ajoute des systèmes de suspension variable adaptative et un style F SPORT plus agressif.

Lexus RX F SPORT Performance 2023 - Arrière |

Voici les prix et les détails pour chaque version du Lexus RX 2023 :

RX 350 Premium (PDSF : 58 650 $) : Le modèle de base est doté d'un écran tactile de 9,8 pouces et de 12 haut-parleurs, d'un différentiel à glissement limité automatique, d'un contrôle actif du bruit, d'un système de changement de vitesse électronique, d'un système d'arrêt et de démarrage du moteur, d'un contrôle d'assistance en descente, d'essuie-glaces à détection de pluie et de jantes en alliage de 19 pouces.

Parmi les autres caractéristiques, citons le toit ouvrant, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, l'emblème LEXUS chauffant, les ailes latérales de couleur assortie, le volant chauffant, la climatisation automatique à trois zones, les sièges avant chauffants et ventilés, le système de mémorisation du siège du conducteur, la sellerie NuLuxe, le tableau de bord numérique intégral de sept pouces, l'éclairage ambiant de l'habitacle, la porte arrière électrique, le système de sécurité Lexus Safety System+ 3.0, l'aide à la sortie en toute sécurité avec verrouillage électronique et l'aide au stationnement avec frein. Cette version est conçue pour remorquer 1587 kg (3500 lb).

RX 350 Luxe (PDSF : 65 850 $). Cette version ajoute un écran tactile de 14 pouces, des jantes en alliage unique de 21 pouces, un toit ouvrant panoramique, des sièges arrière chauffants et ventilés, une sellerie en cuir lisse, un plateau de chargement sans fil pour les appareils électroniques personnels, un coffre de console arrière et un système d'éclairage ambiant de l'habitacle à plusieurs couleurs.

RX 350 Ultra-luxe (PDSF : 69 650 $). Ce modèle comprend un affichage tête haute, des phares DEL à triple faisceau avec le système de feux de route adaptatifs, un moniteur de vue panoramique avec nettoyeur, un volant à commande tactile avancée, une clé numérique, un rétroviseur intérieur numérique et une porte arrière électrique avec détecteur de coup de pied. Sont également incluses les fonctions d'assistance aux embouteillages, d'assistance au changement de voie et d'alerte de circulation transversale avant.

RX 350 Exécutif (PDSF : 74 150 $). Cette version est équipée d'une chaîne audio Mark Levinson à 21 haut-parleurs, d'un siège conducteur avec support lombaire à quatre réglages, de sièges arrière rabattables électriquement, de cuir haut de gamme semi-aniline, d'un pare-soleil arrière, de jantes en alliage de 21 pouces et de la technologie Advanced Park.

Lexus RX F 350 2023 - Intérieur | Photo : Lexus

RX 350 F SPORT 1 (MSRP : 63 250 $). Cette variante reprend le RX 350 Premium et y ajoute des jantes en alliage de 21 pouces F SPORT Performance, une calandre et des pare-chocs F SPORT, un volant gainé de cuir F SPORT avec système tactile avancé Lexus, un groupe d'instruments numériques F SPORT de sept pouces haut de gamme, des pédales sport en aluminium, un affichage tête haute, un système de suspension variable adaptative, des garnitures décoratives en aluminium et un système d'éclairage ambiant multicolore de l'habitacle.

RX 350 F SPORT 2 (PDSF : 68 350 $). Cette version ajoute plusieurs améliorations, notamment un écran tactile de 14 po, un toit ouvrant panoramique, des sièges arrière chauffants et ventilés, une sellerie en cuir lisse, un plateau de chargement sans fil pour les appareils électroniques personnels et un coffre de console arrière.

RX 350 F SPORT 3 (PDSF : 74 150 $) : Cette version ajoute un système audio Mark Levinson à 21 haut-parleurs, des phares à DEL à triple faisceau avec le système de feux de route adaptatifs, un moniteur de vue panoramique avec nettoyeur, des sièges arrière rabattables électriquement, un rétroviseur intérieur numérique, une clé numérique et une porte arrière électrique avec détecteur de coup de pied, en plus de l'équipement de pointe.

Lexus RX F 500h F SPORT 2023 - Sièges | Photo : Lexus

RX 350h Premium (PDSF : 60 150 $). Il s'agit du modèle hybride d'entrée de gamme.

RX 350h Luxe (PDSF : 67 350 $). Essentiellement le même que le RX 350 Luxe, sauf pour le système hybride. La différence de prix est de 1 500 $.

RX 350h Ultra-luxe (PDSF : 71 150 $). Essentiellement le même que le RX 350 Ultra-luxe, sauf pour le système hybride. La différence de prix est de 1 500 $.

RX 350h Exécutif (PDSF : 75 650 $). Essentiellement le même que le RX 350 Exécutif, sauf pour le système hybride. La différence de prix est de 1 500 $.

RX 500h F SPORT Performance 2 (PDSF : 79 800 $) : Ce modèle est équipé de l'interface Lexus avec écran tactile de 14 pouces et 12 haut-parleurs, d'un écran d'affichage multi-informations de sept pouces, de quatre roues directrices, d'un différentiel arrière E Axle, de jantes performance F SPORT de 21 pouces, d'essuie-glaces à détecteur de pluie, de bas de caisse de couleur différente, du système Active Sound Control, d'une clé numérique, d'un rétroviseur intérieur numérique, d'une porte arrière électrique avec détecteur de coup de pied, du Lexus Safety System+ 3.0 et d'une capacité de remorquage de 1 587 kg (3 500 lb).

RX 500h F SPORT Performance 3 (PDSF : 85 600 $). Cette version ajoute la chaîne audio Mark Levinson à 21 haut-parleurs, les phares à DEL à triple faisceau avec le système de feux de route adaptatifs, le moniteur de vue panoramique avec nettoyeur et convertisseur de 1 500 watts, ainsi que les fonctions avancées d'aide au stationnement, d'aide à la circulation, d'aide au changement de voie et d'alerte de circulation transversale avant.

Le Lexus RX 2023 sera mis en vente avant la fin de l'année.